Samsung vor Streik – 48.000 Beschäftigte werden Arbeit niederlegen

Die Samsung-Aktie brach daraufhin zeitweise um mehr als vier Prozent ein, während auch der südkoreanische Leitindex Kospi zweitweise über 2,5 Prozent nachgab. Die Samsung Aktie notiert dennoch über 125 Prozent im Plus seit Jahresbeginn.

Der eskalierende Tarifkonflikt bei Samsung Electronics entwickelt sich zu einer ernsthaften Belastungsprobe für die globale Technologieindustrie. Nachdem die Verhandlungen gescheitert sind, bereiten sich zehntausende Beschäftigte auf einen groß angelegten Arbeitsausstand vor.

Die Gewerkschaft kündigte an, dass der für Donnerstag geplante Streik trotz letzter Vermittlungsversuche stattfinden werde. Nach Angaben von Gewerkschaftschef Choi Seung-ho habe die Arbeitnehmerseite einen finalen Schlichtungsvorschlag akzeptiert, das Management jedoch einen zentralen Streitpunkt nicht nachgeben wollen.

48.000 Beschäftigte könnten Produktion empfindlich treffen

Nach Angaben der Gewerkschaft wollen rund 48.000 Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Die Mehrheit stammt aus den Halbleiterdivisionen des Konzerns, die als Herzstück des Unternehmens gelten. Insgesamt repräsentiert die Gewerkschaft damit rund 38 Prozent der heimischen Samsung-Belegschaft.

Für den globalen Halbleitermarkt wäre ein längerer Streik hochproblematisch. Samsung ist der weltweit größte Produzent von DRAM- und NAND-Speicherchips und spielt eine zentrale Rolle in nahezu jeder modernen Elektronik-Lieferkette. Branchenexperten warnen bereits vor Verzögerungen bei der Produktion und bei der Entwicklung neuer Hochleistungschips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Bonusstreit offenbart tiefere Krise bei Samsung

Im Zentrum des Konflikts stehen Bonuszahlungen und die wachsende Unzufriedenheit vieler Mitarbeiter mit der Vergütungsstruktur des Konzerns. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Abschaffung einer Obergrenze für Bonuszahlungen, die derzeit bei 50 Prozent des Jahresgehalts liegt. Darüber hinaus verlangen die Arbeitnehmer, dass künftig 15 Prozent des operativen Gewinns als Bonus ausgeschüttet werden.

Besonders brisant ist der direkte Vergleich mit SK hynix. Nach Angaben der Gewerkschaft erhielten Mitarbeiter des Rivalen im vergangenen Jahr Bonuszahlungen, die mehr als dreimal so hoch gewesen seien wie jene bei Samsung.

Regierung fürchtet Schaden für Südkoreas Wirtschaft

Die südkoreanische Regierung beobachtet die Entwicklung mit wachsender Sorge. Samsung steht für nahezu ein Viertel der südkoreanischen Exporte – ein Produktionsausfall hätte damit potenziell erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft.

Nach Einschätzung eines Vertreters der südkoreanischen Zentralbank könnte ein langwieriger Streik das Wirtschaftswachstum des Landes im schlimmsten Fall um 0,5 Prozentpunkte reduzieren.

Im Fokus steht nun die Möglichkeit einer staatlichen Zwangsschlichtung. Die Regierung hatte bereits angedeutet, im Notfall ein sogenanntes "Emergency Arbitration"-Verfahren einzuleiten. Dieses selten eingesetzte Instrument würde den Streik für 30 Tage aussetzen und neue Vermittlungsgespräche erzwingen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



