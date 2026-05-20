DroneShield - Aktie rauscht in die Tiefe - 20.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,33 % verliert die DroneShield Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,7105€, mit einem Minus von -6,33 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -13,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield -9,52 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,80 % 1 Monat -24,13 % 3 Monate -12,51 % 1 Jahr +144,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von DroneShield, den Abwärtstrend und die Bewertung im Wachstumskontext. Das ASIC-Risiko wird als fundamentaler Faktor diskutiert. Zudem geht es um Partnerschaften und Verträge (Latvia, Origin Robotics) sowie Konkurrenz- und Marktdynamik in der Drohnenabwehr. Technische Treiber wie Sensorfusion und RF-Detektion werden genannt; Anleger suchen nach Einstiegspunkten und Gewinnzielen.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Während Investoren gebannt auf Rüstungsaktien wie Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) und DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) schauen, verschiebt sich im Hintergrund ein viel grundlegenderes Machtgefüge: der Kampf um kritische Rohstoffe. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,20 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,35 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,13 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.