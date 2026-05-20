Uniper Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 20.05.2026

Die Uniper Aktie kann am heutigen Handelstag um +9,54 % auf 52,80€ zulegen. Das sind +4,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Uniper Aktie. Nach einem Plus von +11,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 52,80€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Uniper ist ein führendes Energieunternehmen in Europa, spezialisiert auf Strom- und Gasproduktion sowie -handel. Es betreibt Kraftwerke in Europa und Russland. Hauptkonkurrenten sind RWE, E.ON und Vattenfall. Unipers Alleinstellungsmerkmal ist sein diversifiziertes Portfolio und die starke Präsenz in der konventionellen Energieerzeugung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Uniper Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uniper Aktie damit um +24,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Uniper +65,95 % gewonnen.

Uniper Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,23 % 1 Monat +36,44 % 3 Monate +53,48 % 1 Jahr +37,14 %

Informationen zur Uniper Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:59 Uhr

Es gibt 416 Mio. Uniper Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,78 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Uniper Aktie jetzt kaufen?

Ob die Uniper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uniper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.