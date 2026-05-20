Börsenstart Europa - 20.05. - FTSE Athex 20 stark +0,82 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:36) bei 31.349,44 PKT und steigt um +0,40 %. Top-Werte: Hochtief +3,89 %, Delivery Hero +3,28 %, HENSOLDT +2,99 % Flop-Werte: Lanxess -4,39 %, IONOS Group -3,96 %, CTS Eventim -3,52 %

Der DAX steht aktuell (09:59:33) bei 24.316,94 PKT und fällt um -0,02 %. Top-Werte: Siemens Energy +1,50 %, Infineon Technologies +0,96 %, Siemens +0,75 % Flop-Werte: Scout24 -1,78 %, Commerzbank -1,63 %, GEA Group -1,61 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 3.888,19 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,77 %, HENSOLDT +2,99 %, AIXTRON +1,38 %

Flop-Werte: IONOS Group -3,96 %, Nemetschek -2,08 %, ATOSS Software -2,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.847,54 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: ASML Holding +1,86 %, Siemens Energy +1,50 %, Prosus Registered (N) +1,05 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,51 %, Hermes International -2,45 %, argenx -2,04 %

Der ATX bewegt sich bei 5.844,89 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,02 %, Raiffeisen Bank International +1,43 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,09 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,19 %, Wienerberger -0,98 %, Oesterreichische Post -0,95 %

Der SMI bewegt sich bei 13.268,05 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Logitech International +0,39 %, Holcim +0,16 %, Amrize +0,08 %

Flop-Werte: Geberit -1,07 %, Swiss Life Holding -1,03 %, Nestle -0,95 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.968,42 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,55 %, ArcelorMittal +2,21 %, LEGRAND +1,82 %

Flop-Werte: Eiffage -3,57 %, Hermes International -2,45 %, Capgemini -1,61 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:42:27) bei 3.066,69 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,38 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,89 %, Sandvik +0,87 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,36 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,61 %, Essity Registered (B) -0,50 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.555,00 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,64 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,11 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,15 %, Piraeus Port Authority -1,57 %, Viohalco -1,22 %