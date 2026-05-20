BASF-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Nach dem starken Jahresauftakt des Chemiekonzerns mit dem klaren Fokus auf dem Aktionärswert, der eine Neubewertung vorantreibe, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 55 auf 63 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BASF-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf das alte 12-Monatshoch bei 55,05 Euro fortsetzen kann.

Nach dem Ende März 2026 im Bereich von 45 Euro gestarteten Höhenflug erreichte die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) am 14.4.26 bei 55,05 Euro ein neues 12-Monatshoch. Danach gab der Aktienkurs nach dem Dividendenabschlag von 2,25 Euro vom 4.5.26 auf sein aktuelles Niveau bei 51,80 Euro nach.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000SJ9AK13, wurde beim BASF-Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro gehandelt.

Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 55,05 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,53 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,761 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,761 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA1E4Q1, wurde beim Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55,05 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,62 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,273 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,273 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN677P3, wurde beim Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro taxiert.Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55,05 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,87 Euro (+53 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.