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    Nordex SE

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    Windkrafthersteller kennt keine Flaute

    Nordex gehört zu den führenden Herstellern von Windkraftparks in Europa

    Europa besitzt vergleichsweise wenig günstige fossile Ressourcen. Neue Kernkraftwerke benötigen überdies oft mehr als ein Jahrzehnt bis zur Fertigstellung. Windkraft dagegen liefert in vielen Regionen Europas inzwischen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen. 

    Für Regierungen und Netzbetreiber wird Windenergie daher zunehmend zur strategischen Infrastruktur: zur Versorgung neuer KI- und Cloud-Rechenzentren, zur Elektrifizierung der Industrie, zur Senkung von Importabhängigkeiten bei fossilen Brennstoffen und zur Stabilisierung langfristiger Strompreise. 

    Umfassendes Portfolio

    Nordex gehört zu den großen europäischen Herstellern von Windenergieanlagen und ist insbesondere stark im Onshore-Segment vertreten. Als Systementwickler übernimmt Nordex die Planung und Erstellung großer Anlagen und fertigt eigenständig Steuerungen, Elektrotechnik, Maschinenhäuser und Rotorblätter. Darüber hinaus bietet die Gruppe umfassende Dienstleistungen für die Planungsphase von Windparks an von der Auswahl geeigneter Standorte über die technische Umsetzung und den Netzanschluss bis hin zum Anlagen-Service. 

    Der Windkraftanlagenbauer ist solide ins Jahr 2026 gestartet und zeigt vor allem bei der Profitabilität deutliche Fortschritte. Im ersten Quartal steigerte Nordex den Umsatz um gut 10% auf rund 1,6 Mrd. Euro. Noch stärker entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBITDA sprang um über 60% auf 130,7 Mio. Euro. Vor allem die Margenentwicklung fällt positiv auf. Mit 8,4% liegt die EBITDA-Marge deutlich über dem Vorjahreswert von 5,5%. Damit nähert sich Nordex Schritt für Schritt einem Niveau, das für die Branche als nachhaltig gilt. 

    Auftragsbestand von 17 Mrd. Euro

    Ein wesentlicher Stabilitätsfaktor bleibt die hohe Nachfrage. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei 17 Mrd. Euro und damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Interessanterweise macht das Servicegeschäft inzwischen einen Großteil des Auftragsvolumens aus. Das Segment gilt als margenstärker und sorgt für wiederkehrende Einnahmen - ein wichtiger Baustein für eine stabilere Ergebnisentwicklung. 

    Operativ geht es ebenfalls voran: Die Produktion von Windenergieanlagen wurde deutlich ausgeweitet, ebenso die installierte Leistung. Der Fokus liegt auf Europa. Zu Wochenbeginn meldete Nordex einen weiteren Großauftrag. Der Turbinenbauer soll für die Westfälisch-Niedersächsische Energie GmbH & Co. zwölf Turbinen über 82 MW für drei Projekte in Nordrhein-Westfalen liefern. Trotz des zuletzt deutlichen Kursanstiegs ist die Nordex-Aktie mit einem KGV um 20 aus fundamentaler Sicht günstig bewertet. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 58,60 EUR; StopLoss: unter 38,60 EUR

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    Nordex SE Windkrafthersteller kennt keine Flaute Nordex gehört zu den führenden Herstellern von Windkraftparks in Europa. Im Auftragsbuch des Unternehmens stehen stolze 17 Mrd. Euro.
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