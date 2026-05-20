AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero baut Gewinnserie auf acht Tage aus
- Aktien von Delivery Hero acht Tage in Folge gestiegen
- Kurs stieg 63 Prozent aufs höchste Niveau seit 2024
- Citigroup änderte auf SOTP und hob Kursziel an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Gewinnserie am Mittwoch auf acht Tage ausgebaut. In diesem Zeitraum kletterten sie inzwischen um 63 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende 2024. Analystin Monique Pollard von der Citigroup führte die Rally auf die jüngsten Presseberichte zurück, wonach der Verkaufsprozess für das Korea-Geschäft Baemin des Essenslieferanten begonnen habe. Zusätzlich gestützt habe die Anteilsaufstockung durch Uber , die den Fokus auf den Baemin-Verkauf noch geschärft habe,
Angesichts des Wertschöpfungspotenzials aus den laufenden Prozessen änderte Pollard ihren Bewertungsansatz in ein reines Summe-aller-Teile-Modell (SOTP). Daraus resultiert ein deutlich höheres Kursziel von 31,50 Euro nach bisher 21 Euro. Auch das neue Ziel liegt allerdings über dem inzwischen erreichten Xetra-Niveau von 32,65 Euro, weshalb Pollard mit "Hold" votiert.
Andrew Ross von Barclays hatte sein Kursziel allerdings erst am Montagabend über 39 Euro gehievt und signalisiert damit auch jetzt noch Potenzial./ag/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 4,917 auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -1,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 130,30 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +370,37 %/+1.169,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)