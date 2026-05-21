KI-Rechenzentrum unter Strom setzen - KI, Elektromobilität und Wärmepumpen

Der Boom rund um künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentren, Wärmepumpen und Elektromobilität verändert nicht nur den Energiebedarf Europas, sondern auch die Rolle von Unternehmen wie E.On. Vor allem KI-Rechenzentren entwickeln sich zu riesigen Stromverbrauchern. Moderne KI-Rechenzentren benötigen inzwischen Leistungen im Bereich mehrerer hundert Megawatt. Laut aktuellen Analysen steigt die Leistung einzelner KI-Rechenzentren von früher rund 13 MW auf teilweise fast 300 MW, vergleichbar mit dem Strombedarf hunderttausender Haushalte.

E.On galt an der Börse lange Zeit als typisch defensiver Versorger: stabile Dividenden, regulierte Netze, wenig Fantasie. Doch genau dieses Bild könnte sich in den kommenden Jahren grundlegend ändern. Denn Europa steht vor einer historischen Elektrifizierungswelle und damit wird das Stromnetz zu einer der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Wirtschaft.

Eines der größten Stromnetze in Europa

Und hier kommt der Stromnetzbetreiber E.On ins Spiel, denn der Strom muss nicht nur produziert, sondern auch transportiert werden. E.On betreibt eines der größten Energienetze Europas mit rund 1,6 Mio. km Leitungen und fast 47 Mio. Kunden in mehreren europäischen Ländern.

Das Problem: Europas Stromnetze wurden nie für derart massive Lasten gebaut. So warten beispielsweise in Großbritannien bereits Projekte mit mehr als 30 GW Leistungsbedarf auf Netzanschlüsse, während in Irland auf Rechenzentren bereits heute ein beträchtlicher Teil der Kapazitäten entfällt.

Investitionen von 48 Mrd. Euro

Mithin kündigte E.On Anfang 2026 an, die Investitionen in den Netzausbau massiv zu erhöhen: Insgesamt sollen bis 2030 rund 48 Mrd. Euro investiert werden. Der Konzern ist solide ins neue Jahr gestartet. Das bereinigte EBITDA zog in den ersten vier Monaten um 2% auf 3,253 Mrd. Euro an. Der Konzernüberschuss wuchs um überraschend starke 7% auf 1,341 Mrd. Euro.

Trotz diverser Herausforderungen bestätigte E.On im Rahmen der Veröffentlichung der Q1-Zahlen die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und rechnet mit einem bereinigten EBITDA in einer Spanne von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro. Der bereinigte Überschuss soll in einer Spanne von 2,7 bis 2,9 Mrd. Euro liegen.

Aktie günstig bewertet

Aus fundamentaler Sicht ist die E.On-Aktie mit einem KGV unter 15 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 2,2 günstig bewertet. Langfristig orientierte Anleger können zudem mit einer Dividende von rund 3,4% rechnen. Die aktuelle Konsolidierung schafft gute Kaufgelegenheiten.