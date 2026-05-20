GNW-Stimmrechte
Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Veröffentlichung Gesamtzahl der Stimmrechte 19.05.2026
- Neue Gesamtzahl der Stimmrechte 1.202.082.895
- Emittent verantwortlich für den Mitteilungsinhalt
^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten
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| Name | Deutsche Lufthansa AG |
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| Straße | Venloer Straße 151-153 |
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| Postleitzahl | 50672 |
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| Stadt | Köln |
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| Land | Germany |
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-------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme
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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
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Stand zum / Datum der Wirksamkeit
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| 19.05.2026 |
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-------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
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| 1.202.082.895 |
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Ende der Mitteilung
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 7,70 auf Tradegate (20. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,27 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,42 %/+16,46 % bedeutet.
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https://www.private-banking-magazin.de/die-7-groessten-positionen-in-klaus-michael-kuehnes-portfolios-lufthansa/
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