Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Deutsche Lufthansa AG |

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| Straße | Venloer Straße 151-153 |

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| Postleitzahl | 50672 |

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| Stadt | Köln |

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| Land | Germany |

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-------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme

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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

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Stand zum / Datum der Wirksamkeit

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| 19.05.2026 |

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-------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

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| 1.202.082.895 |

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Ende der Mitteilung

-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer StraÃ?e 151-153. | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 7,70 auf Tradegate (20. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,47 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,27 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,42 %/+16,46 % bedeutet.



