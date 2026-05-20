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    GNW-Stimmrechte

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    Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • Veröffentlichung Gesamtzahl der Stimmrechte 19.05.2026
    • Neue Gesamtzahl der Stimmrechte 1.202.082.895
    • Emittent verantwortlich für den Mitteilungsinhalt
    GNW-Stimmrechte - Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Boris Roessler - dpa

    ^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten
    +--------------+------------------------+
    | Name | Deutsche Lufthansa AG |
    +--------------+------------------------+
    | Straße | Venloer Straße 151-153 |
    +--------------+------------------------+
    | Postleitzahl | 50672 |
    +--------------+------------------------+
    | Stadt | Köln |
    +--------------+------------------------+
    | Land | Germany |
    +--------------+------------------------+
    -------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme
    +------------------------------------------------+
    | Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
    +------------------------------------------------+
    Stand zum / Datum der Wirksamkeit
    +------------+
    | 19.05.2026 |
    +------------+
    -------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
    +---------------+
    | 1.202.082.895 |
    +---------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer StraÃ?e 151-153. | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°

    Deutsche Lufthansa

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    +69,51 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 7,70 auf Tradegate (20. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,27 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,42 %/+16,46 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen der Lufthansa-Aktie mit kurzfristigen Erholungen (bis ~5%), Traderberichte über Ein/Ausstiege bei rund 7,47–8,50 EUR und die typische Volatilität. Thematisiert werden Dividende (Ex-Tag, Auszahlung, HV-Vorschlag 0,33 EUR; +10%), Großaktionär Kühne ~20%, umfangreiche Kerosin-Hedges (>80%), Versorgungsrisiken wegen Straße von Hormus sowie geopolitische Einflüsse und WM-Nachfragetrends.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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