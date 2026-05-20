SanDisk Corporation Aktie steigt am 20.05.2026 kräftig

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SanDisk Corporation einen Gewinn von +122,95 % verbuchen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Mit einer Performance von +4,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.428,16$. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -7,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SanDisk Corporation auf +118,66 %.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,53 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,20 % 1 Monat +54,01 % 3 Monate +122,95 % 1 Jahr +118,66 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 20.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,52 Mrd.USD € wert.

Die Sandisk-Aktie hat nach einer kurzen Verschnaufpause wieder stärkeres Interesse auf sich gezogen. Bestätigt der Chart die Rückkehr der Käufer?

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.