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    Chartanalyse

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    Petrobras-Aktie nahe Dreijahreshoch: Aufwärtstrend trifft Widerstand

    Die Petrobras-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen: vom volatilen Seitwärtstrend über einen scharfen Einbruch bis hin zu einem dynamischen Aufwärtsschub – und steht nun nahe ihrem Dreijahreshoch vor der nächsten Richtungsentscheidung.

    Chartanalyse - Petrobras-Aktie nahe Dreijahreshoch: Aufwärtstrend trifft Widerstand

    Dreijahresbild: Vom Seitwärtstrend zum dynamischen Aufwärtsschub

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Petróleo Brasileiro – Petrobras eine klare Wandlung. Ausgehend von Kursen um 11 US-Dollar im Mai 2023 etablierte sich zunächst ein Aufwärtstrend bis in den Bereich von 15 bis 16 US-Dollar Ende 2023 und Anfang 2024. Nach dieser Phase setzte 2024 eine deutliche Korrektur ein, die den Titel bis auf 9,74 US-Dollar am 4. Juni 2025 und damit auf das Dreijahrestief zurückführte. Von diesem Tief aus startete jedoch eine kräftige Erholung, die sich ab Anfang 2026 zu einem dynamischen Aufwärtstrend entwickelte. Dieser mündete Ende April und Anfang Mai 2026 in ein neues Dreijahreshoch bei 18,80 US-Dollar. Damit hat sich das Chartbild von einer volatilen Seitwärtsphase zu einem klar bullischen Muster gewandelt, in dem Rücksetzer bislang eher als Zwischenkorrekturen auftreten.#/p##

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 17,60 US-Dollar (19. Mai 2026). Damit notiert Petrobras nur moderat unter dem Dreijahreshoch von 18,80 US-Dollar und deutlich über dem Dreijahrestief von 9,74 US-Dollar. Bezogen auf die gesamte Handelsspanne der vergangenen drei Jahre bewegt sich der Kurs damit im oberen Zehntel des Korridors. Die jüngsten Notierungen zeigen nach dem Hoch bei 18,80 US-Dollar eine Konsolidierung im Bereich zwischen etwa 17,00 und 18,00 US-Dollar. Aus technischer Sicht bleibt die Aktie damit klar in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung, auch wenn kurzfristig Gewinnmitnahmen das Bild prägen.#/p##

    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

    Die starke Rallye seit dem Tief im Juni 2025 hat den langfristigen Trend deutlich nach oben gedreht. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt dürfte aktuell im Bereich um 14 bis 15 US-Dollar verlaufen und damit spürbar unter dem letzten Schlusskurs von 17,60 US-Dollar. Der Abstand des Kurses zur 200-Tage-Linie liegt damit grob im Bereich von rund 15 bis 20 Prozent. Ein derartiger Puffer signalisiert einen intakten, reifen Aufwärtstrend: Solange Rücksetzer oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie auslaufen, bleibt das bullische Grundszenario bestehen. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das mittelfristige Bild eintrüben und auf eine Trendwende oder zumindest eine ausgedehntere Korrektur hindeuten.#/p##

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 10,00 bis 10,50 US-Dollar herausgebildet, wo der Kurs im Jahr 2025 mehrfach nach unten abgeprallt ist. Darüber liegen weitere Zwischenunterstützungen um 11,00 bis 11,50 US-Dollar sowie im Bereich von 13,00 bis 13,50 US-Dollar, die aus früheren Konsolidierungsphasen stammen. Diese Marken könnten bei stärkeren Rücksetzern als Auffangzonen dienen. Auf der Oberseite ist der Bereich um 18,00 bis 18,80 US-Dollar als zentrale Widerstandszone zu nennen. Hier scheiterte die Aktie zuletzt mehrfach an neuen Anschlussgewinnen. Ein Ausbruch über 18,80 US-Dollar würde den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen, während ein Rückfall unter etwa 17,00 bis 17,50 US-Dollar die laufende Konsolidierung ausweiten und den Blick wieder stärker auf die genannten Unterstützungsniveaus lenken könnte.#/p##

    Petroleo Brasileiro - Petrobras

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    ISIN:US71654V4086WKN:541501Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



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