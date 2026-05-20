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    Zinsen steigen weiter - wann brechen die Aktienmärkte?

    All das hängt zusammen mit der Blockade der Straße von Hormus - aber echte Mangel-Erscheinungen bei Öl, LNG und anderen Rohstoffen werden wohl erst im 3.Quartal eintreten.

    Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter. die Aktienmärkte haben ihre Rally gestoppt - aber sie brechen noch nicht ein! Wann wird das passieren? Wenn die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, wird Geld teurer, was Konsumenten, Firmen und Staaten gleichermaßen trifft, weil damit Schulden und Kredite immer teurer werden. All das hängt zusammen mit der Blockade der Straße von Hormus - aber echte Mangel-Erscheinungen bei Öl, LNG und anderen Rohstoffen werden wohl erst im 3.Quartal eintreten. Daher sagen sich die Aktienmärkte offenbar: das wird schon werden mit der Straße von Hormus, das hatte Trump doch versprochen. Aber bisher verpuffen Trumps Drohungen, dass er unmittelbar vor neuen Militär-Schlägen gegen den Iran stehe. Steigende Zinsen aber sind eine tickende Zeitbombe..

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    Das Video "Zinsen steigen weiter - wann brechen die Aktienmärkte?" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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