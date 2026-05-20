Cathie Wood kauft Bullish-Aktien für 4,4 Millionen US-Dollar

Die Zukäufe erfolgten über drei der bekanntesten börsengehandelten Fonds des Unternehmens: den ARK Innovation ETF (ARKK), den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) sowie den ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Die von Starinvestorin Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft Ark Invest hat ihre Position beim Krypto-Unternehmen Bullish deutlich ausgebaut. Trotz eines massiven Kursrückgangs in den vergangenen Handelstagen kaufte Ark Invest in dieser Woche insgesamt Bullish-Aktien im Wert von rund 4,4 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben aus den täglichen Handelsberichten von Ark Invest kaufte das Unternehmen am Montag zunächst 52.308 Aktien von Bullish. Einen Tag später folgten weitere 69.712 Anteile. Auf Basis der jeweiligen Schlusskurse summieren sich die Käufe auf rund 4,4 Millionen US-Dollar.

Die Investition erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Bullish-Aktie erheblich unter Druck geraten war. Innerhalb von fünf Handelstagen verlor das Papier insgesamt 15,4 Prozent an Wert.

Die Aktie schloss zuletzt wieder etwas besser mit 1,88 Prozent Plus bei 36,23 US-Dollar. Auf Monatssicht liegt die Aktie weiterhin rund 16,7 Prozent im Minus.

Hoher Quartalsverlust belastet Stimmung

Auslöser für die jüngste Schwächephase waren unter anderem die gemischt aufgenommenen Quartalszahlen von Bullish. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust von 604,9 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust noch bei 348,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Gleichzeitig konnte Bullish den bereinigten Umsatz deutlich steigern. Dieser kletterte von 62,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 92,8 Millionen US-Dollar. Zusätzlich meldete das Unternehmen digitale Vermögensverkäufe im Volumen von 51,8 Milliarden US-Dollar.

Milliarden-Übernahme von Equiniti soll Bullish transformieren

Im Mittelpunkt der langfristigen Strategie steht weiterhin die geplante Übernahme des Finanzdienstleisters Equiniti. Bullish hatte Anfang des Monats angekündigt, Equiniti für rund 4,2 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen.

CEO Tom Farley bezeichnete die Transaktion als entscheidenden Schritt für den Aufbau eines integrierten Blockchain-Finanzdienstleisters. Durch die Kombination der eigenen Tokenisierungsplattform mit den regulatorischen und administrativen Dienstleistungen von Equiniti wolle Bullish eine zentrale Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere schaffen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



