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    UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

    UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,00 auf 9,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die von Aroundtown erhöhte Beteiligung an Grand City von 63 auf 82 Prozent sei eher als eine Qualitätsmaßnahme im Portfolio zu sehen und weniger als eine Story zu mehr Größe, schrieb Charles Boissier am Dienstagabend. Angesichts des überdurchschnittlich hohen Spreads gegenüber den Bund-Renditen sieht er nur begrenzten Spielraum für eine Kurssteigerung./ajx/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 9,41EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Boissier
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,60
    Kursziel alt: 11,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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