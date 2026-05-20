JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Henrik Paganetty ging am Mittwoch auf die Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein, die das Unternehmen als diffamierend und irreführend zurückgewiesen habe. Die Aufmerksamkeit der Investoren dürfte sich insbesondere auf das Russland-Geschäft von Ottobock konzentrieren./rob/ajx/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 53,80EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.