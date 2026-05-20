Kursgewinne zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 124,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,17 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse ein wenig. Der Iran-Krieg und die Ölpreise bleiben das bestimmende Thema. Grundliegende Neuigkeiten mit Blick auf den Iran-Krieg gab es in der Nacht zum Mittwoch allerdings nicht.