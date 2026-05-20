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    UNIQA: René Roider übernimmt Head of Group Data & IT

    Für Sie zusammengefasst
    • René Roider führt gruppenweite Data und IT
    • Strategische Ausrichtung auf Cloud, KI und Tempo
    • Erfahrene Führung für Plattformen, KI und Resilienz
    APA ots news - UNIQA: René Roider übernimmt Head of Group Data & IT
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    In der gruppenweiten Verantwortung gestaltet er die strategische Ausrichtung auf Technologie, Cloud und Künstliche Intelligenz zur nachhaltigen Stärkung des Geschäftsnutzens.

    Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of Group Data &
    IT bei der UNIQA Insurance Group. In dieser Rolle trägt er die gruppenweite Verantwortung für Data & IT und gestaltet die technologische Weiterentwicklung von UNIQA über alle Länder hinweg. Sein strategischer Fokus liegt darauf, die Group-IT als leistungsfähige Community zu führen - mit gemeinsamen Standards, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen, sowie mit lokaler Stärke, die nah am Geschäft wirkt. Zugleich positioniert er Data & IT klar als Partnerin für Vorstand und Geschäftsbereiche, um technologische Möglichkeiten in fundierte, tragfähige Entscheidungen zu übersetzen und konsequenten Geschäftsnutzen zu erzielen.

    " René kennt unser Geschäft, er kennt unsere IT - und er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie konsequent er Technologie in Geschäftswirkung übersetzt. Wir bringen KI in die Breite, modernisieren unsere Plattformen und stärken unsere Resilienz - alles parallel und über 14 Länder hinweg. Mit René an der Spitze unserer Gruppen-IT haben wir die richtige Führung, um diese Transformation gemeinsam mit den Geschäftsbereichen erfolgreich zu gestalten ", so Wolf Gerlach, Vorstand für Operations, Data & IT bei der UNIQA Insurance Group AG .

    Auch René Roider betont die strategische Rolle von Data & IT für die Weiterentwicklung der Gruppe: " Daten, IT und KI sind heute der Motor einer modernen Versicherung - sie helfen uns, näher an Kund:innen zu sein, schneller zu entscheiden und unsere Kolleg:innen in ihrer Arbeit zu stärken. Mein Anspruch ist, dass UNIQA diese Stärken als Gruppe gemeinsam aufbaut - mit Standards, die uns Tempo geben, und lokaler Stärke, die uns nah an den Menschen hält. "

    Der 52-jährige René Roider verfügt über langjährige
    internationale Führungserfahrung an der Schnittstelle von Business, Technologie und Daten. Er verantwortete große Transformationen in komplexen Konzernstrukturen und trieb die Industrialisierung von KI-, Cloud- und Analytics-Plattformen von der Pilotphase bis zur messbaren Geschäftswirkung. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der UNIQA IT Services GmbH (UITS) und verantwortete unter anderem Cyber Security, Cloud-Transformation, regulatorische Technologien sowie umfangreiche Effizienzprogramme. Zuvor bekleidete er führende Rollen unter anderem bei internationalen Finanz- und Industrieunternehmen.

    René Roider folgt auf Christian Gosch, der die Group-IT in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Er übergibt eine Organisation, die auf einer stabilen und zukunftsfähigen Basis aufbaut und bestens auf kommende technologische sowie regulatorische Herausforderungen vorbereitet ist. UNIQA dankt Christian Gosch herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Leistung. Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb von UNIQA zu widmen. Für seinen weiteren Weg wünscht ihm das Unternehmen alles Gute.

    UNIQA Group

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0067 2026-05-20/10:39






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