ZTE präsentiert sich auf der GSMA M360 LATAM 2026 und treibt die Umgestaltung künftiger Geschäftsmodelle voran - wechselseitige Integration von KI und Netzwerken

ZTE bietet eine eingehende Analyse des industriellen Wertes der wechselseitigen Integration von KI und Netzwerken

ZTE baut seine Präsenz in Lateinamerika weiter aus und setzt grüne, effiziente und intelligente Full-Stack-IKT-Lösungen ein, um lokale Betreiber bei der strategischen Transformation zu unterstützen

MEXIKO-STADT, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, nahm an der GSMA M360 LATAM 2026 teil. Frau Chen Zhiping, Chief International Ecosystem Representative von ZTE, hielt auf der Konferenz eine Grundsatzrede mit dem Titel „Driving Future Business Model Restructuring - AI & Network Two-Way Integration".

Frau Chen lieferte eine eingehende Analyse des industriellen Wertes der wechselseitigen Integration von KI und Netzwerken durch und stellte die Errungenschaften von ZTE auf dem lateinamerikanischen Markt in den letzten zwei Jahrzehnten, sowie die innovativen Ansätze des Unternehmens im Bereich „AI-Native"-Netzwerke und dessen intelligente Lösungen für alle Anwendungsszenarien vor. Damit unterstützt sie lateinamerikanische Netzbetreiber dabei, ihren strategischen Wandel vom „Anbieter von Konnektivität" zum „Vorreiter der digitalen Wirtschaft" zu vollziehen.

Angesichts der Welle der KI-Branche veröffentlichte ZTE 2025 die globale strategische Vision des Unternehmens: „Alles mit KI, KI für alle – auf dem Weg zur Führungsrolle in den Bereichen Konnektivität und intelligentes Computing." Frau Chen betonte, dass diese Strategie in hohem Maße mit den Kernkonzepten dieses GSMA-Gipfels übereinstimmt. In Zukunft wird ZTE über traditionelle Netzwerkkonnektivitätsdienste hinausgehen, die grundlegenden Netzwerkkapazitäten des Unternehmens kontinuierlich verbessern und sein Geschäftsfeld im Bereich KI und intelligentes Computing umfassend ausbauen. Durch ein wechselseitiges Integrationsmodell, bei dem KI das Netzwerk stärkt und das Netzwerk die KI unterstützt, wird ZTE ein neues, an das KI-Zeitalter angepasstes Geschäftsmodell entwickeln und neue Wachstumsimpulse für die digitale Wirtschaft Lateinamerikas setzen.