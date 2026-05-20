Google und OpenAI zünden Milliarden-Offensiven in Asien

Die Vereinbarungen wurden am Mittwoch im Rahmen der Technologiekonferenz ATxSummit vorgestellt. Laut einer gemeinsamen Erklärung von OpenAI und dem Ministerium für digitale Entwicklung und Information soll das Geld gezielt den Ausbau des lokalen KI-Ökosystems fördern.

Singapur treibt seinen Aufstieg zum globalen Zentrum für Künstliche Intelligenz weiter voran, wie CNBC berichtet. Der Stadtstaat hat neue Partnerschaften mit Google und OpenAI geschlossen. Besonders brisant: OpenAI errichtet sein erstes Labor für angewandte KI außerhalb der USA in Singapur und investiert dafür mehr als 300 Millionen Singapur-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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OpenAI plant Hunderte neue Jobs

Das neue "OpenAI Singapore Applied AI Lab" soll in den kommenden Jahren mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigen. Das Labor soll Unternehmen und Behörden dabei helfen, moderne KI-Systeme im Alltag einzusetzen. Im Fokus stehen Bildung, Finanzwesen, Gesundheitsversorgung, öffentliche Dienste und digitale Infrastruktur.

Zudem plant OpenAI Ausbildungsprogramme für Ingenieure in der beruflichen Neuorientierung. Darüber hinaus sollen Programme entstehen, die KI-Start-ups fördern und Anwendungen für Bürger entwickeln.

Der Ausbau markiert den nächsten Schritt der ChatGPT-Entwickler in Asien. Erst 2024 hatte OpenAI ein Büro in Singapur eröffnet, um Kunden und Partner im asiatisch-pazifischen Raum zu betreuen.

Google setzt auf Forschung und Gesundheitswesen

Auch Google vertieft seine Zusammenarbeit mit Singapur. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Der Fokus liegt laut Unternehmen jedoch auf gesellschaftlichen Herausforderungen, Innovationen in Unternehmen und dem Aufbau einer KI-fähigen Belegschaft.

Geplant ist unter anderem die Schulung staatlicher Forscher im Umgang mit sogenannten agentischen KI-Systemen. Gemeinsam mit dem Bildungsministerium sollen zudem Lehrkräfte weitergebildet werden.

Im Gesundheitsbereich will Google prüfen, wie KI Ärzte unterstützen und Patienten besser betreuen kann. Die Projekte laufen im Rahmen der "Global AI Co-Clinician Research Initiative".

Parallel veröffentlichten Google und die Regierung Singapurs ein gemeinsames Whitepaper zur sicheren Nutzung von KI-Agenten. Hintergrund ist der bereits 2025 gestartete "AI Agents Sandbox".

Singapur will im globalen KI-Rennen aufholen

Der Stadtstaat positioniert sich zunehmend als neutraler und innovationsfreundlicher Standort für die Entwicklung und Einführung von KI-Technologien. Die neuen Vereinbarungen bauen auf Singapurs nationaler KI-Strategie auf.

Diese sieht vor, zwischen 2025 und 2030 mehr als 1 Milliarde Singapur-Dollar in öffentliche KI-Forschung zu investieren. Bereits zuvor hatten globale Technologiekonzerne wie Amazon Web Services, Microsoft, Google DeepMind und OpenAI ihre Präsenz in Singapur ausgebaut.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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