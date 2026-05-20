Rüstungswerte steigen - Starke Resultate von CSG treiben an

Unter den einschlägigen deutschen Werten konnte nur Renk der Branchenbewegung nach einer Aktienplatzierung nicht folgen. Die Papiere des Panzergetriebeherstellers wurden davon gebremst, dass der Panzerbauer KNDS seine Beteiligung durch den Verkauf eines 5,8-Prozent-Pakets auf etwa zehn Prozent gedrückt hat. Laut Börsianern musste mit einem Platzierungspreis von 45,10 Euro nur ein geringer Abschlag in Kauf genommen werden. Mit 46,27 Euro wurde zuletzt ein Kurs auf Vortagesniveau bezahlt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter die Spitzenwerte im MDax mischten. Für Rheinmetall ging die jüngste Erholung im Dax mit einem Plus von fast ein Prozent weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Positiv geprägt wurde das Bild der Branche davon, dass die in Amsterdam gelisteten Papiere des tschechischen Konzerns CSG infolge starker Resultate um 11,6 Prozent hochschnellten. Wie auch Rheinmetall & Co bauten sie damit ihre jüngste Erholung aus nach einem Kursrutsch. Vom Rekordhoch, das es im Januar kurz nach dem Börsengang gegeben hatte, waren sie in der Spitze um etwa 60 Prozent eingebrochen. Seit Anfang Mai haben sie nun wieder 40 Prozent zugelegt.

Analysten sind optimistisch für die Aktien der Tschechen, allen voran David Perry von der US-Bank JPMorgan. Sie seien enorm unterbewertet und könnten deutlich steigen, schrieb er in einem Kommentar zu den Resultaten, die einen sehr starken Jahresstart belegten. Sein Kursziel für die in Amsterdam gehandelten CSG-Aktien liegt mit 40 Euro etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs./tih/ag/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 1.217 auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,70 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,21 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.883,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,41 %/+79,53 % bedeutet.



