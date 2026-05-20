AKTIEN IM FOKUS 2
Rüstungswerte steigen - Starke Resultate von CSG treiben an
- Deutsche Rüstungswerte mit starken Kursgewinnen
- Hensoldt und TKMS führten MDax Gewinne deutlich an
- CSG-Aktien in Amsterdam sprangen 11,6 Prozent nach oben
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter die Spitzenwerte im MDax mischten. Für Rheinmetall ging die jüngste Erholung im Dax mit einem Plus von fast ein Prozent weiter.
Unter den einschlägigen deutschen Werten konnte nur Renk der Branchenbewegung nach einer Aktienplatzierung nicht folgen. Die Papiere des Panzergetriebeherstellers wurden davon gebremst, dass der Panzerbauer KNDS seine Beteiligung durch den Verkauf eines 5,8-Prozent-Pakets auf etwa zehn Prozent gedrückt hat. Laut Börsianern musste mit einem Platzierungspreis von 45,10 Euro nur ein geringer Abschlag in Kauf genommen werden. Mit 46,27 Euro wurde zuletzt ein Kurs auf Vortagesniveau bezahlt.
Positiv geprägt wurde das Bild der Branche davon, dass die in Amsterdam gelisteten Papiere des tschechischen Konzerns CSG infolge starker Resultate um 11,6 Prozent hochschnellten. Wie auch Rheinmetall & Co bauten sie damit ihre jüngste Erholung aus nach einem Kursrutsch. Vom Rekordhoch, das es im Januar kurz nach dem Börsengang gegeben hatte, waren sie in der Spitze um etwa 60 Prozent eingebrochen. Seit Anfang Mai haben sie nun wieder 40 Prozent zugelegt.
Analysten sind optimistisch für die Aktien der Tschechen, allen voran David Perry von der US-Bank JPMorgan. Sie seien enorm unterbewertet und könnten deutlich steigen, schrieb er in einem Kommentar zu den Resultaten, die einen sehr starken Jahresstart belegten. Sein Kursziel für die in Amsterdam gehandelten CSG-Aktien liegt mit 40 Euro etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs./tih/ag/jha/
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 1.217 auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,21 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.883,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,41 %/+79,53 % bedeutet.
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Die Überschriften zu den eingestellten Beiträgen sind in der Regel aus der Ursprungsquelle von mir übernommen worden.
Du solltest die Ursprungsquellen in Zukunft vielleicht etwas genauer betrachten!
Hattest ja schon mehrfach Probleme damit in der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu dir bringe ich zumindest Informationen, die man nachvollziehen und die jeder für sich selber bewerten kann.
Von dir kommt doch in dieser Hinsicht fast nichts nennenswertes...!!!
Du beschränkst dich doch in der Regel nur darauf, die eingestellten Beiträge mit einem negativen Schlusssatz zu kommentieren.
Mal sehen, ob mein Beitrag der Letzte ist oder ob dein Ego das nicht aushält?
Washington – Diese Entscheidung soll sogar Mitglieder des Heeres überrascht haben. Das US-Verteidigungsministerium soll die Verlegung von 4000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa kurzfristig gestoppt haben. Medienberichten zufolge war ein Teil von ihnen samt Ausrüstung bereits unterwegs gewesen.
Im März hatte das https://www.bild.de/themen/organisationen/us-army/politik-nachrichten-news-fotos-videos-20515938.bild.html angekündigt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulären Rotation ersetzen soll. Bei einem Treffen des Europa-Kommandos (Eucom) und des Heeres sei am Mittwoch verkündet worden, die Entsendung der Truppen zu stoppen. Das berichtet unter anderem das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Pentagon-Angaben.
Quelle: Wall Street Journal
Die kurzfristige Entscheidung des Pentagon, die Verlegung einer kompletten US‑Kampfbrigade nach Europa zu stoppen – obwohl Teile bereits unterwegs waren – ist mehr als nur ein logistischer Zwischenfall. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, wie unzuverlässig und erratisch die amerikanische Sicherheitsarchitektur inzwischen agiert.
Für die EU bedeutet das nur eines: noch mehr Eigenständigkeit, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Geschwindigkeit. Wer sich auf Washington verlässt, wird in den kommenden Jahren sicherheitspolitisch im Regen stehen. Die USA senden damit ein klares Signal – und Europa wäre schlecht beraten, es zu ignorieren.