Astera Labs: Wieviel ist jetzt noch drin bei der Halbleiteraktie?

Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 80,3 Millionen US-Dollar, während der Non-GAAP-Nettogewinn 110,1 Millionen US-Dollar erreichte. Die Bruttomarge blieb sowohl auf GAAP- als auch auf Non-GAAP-Basis mit über 76 Prozent weiterhin stark.

Astera Labs meldete einen Umsatz von 308,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Aktien von Astera Labs stiegen am Dienstag um rund 18 Prozent. Auch am Mittwoch bewegen sich die Anteilsscheine

Das Unternehmen beeindruckte die Anleger zudem mit einer ambitionierten Prognose für das zweite Quartal. Es erwartet einen Umsatz zwischen 355 Millionen US-Dollar und 365 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll zwischen 0,68 und 0,70 US-Dollar liegen.

Dieser Ausblick liegt gut 16 Prozent über den Erwartungen der Wall Street, was viele Analysten als Hinweis auf die wachsende Rolle des Unternehmens als wichtiger Lieferant von KI-Konnektivität für Hyperscaler werten.

Der wichtigste Faktor, der die Preisdynamik beeinflusst, ist, dass der Anbieter von KI-Konnektivitätslösungen sein Produktökosystem kontinuierlich ausgebaut hat, indem er den Scorpio X-Series Smart Fabric Switch auf den Markt gebracht und die UALink 2.0-Spezifikation weiterentwickelt hat.

Das Management gab an, dass seine Silizium-, Optik- und Softwarelösungen mittlerweile in fast 90 Prozent der globalen KI-Rechenserver und -Cluster integriert seien, während der gesamte adressierbare Markt über Scorpio und UALink/PCIe mehr als 20 Milliarden US-Dollar betrage.

Deutsche Bank Securities erhöht das Kursziel auf 280 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotential von rund 13,5 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Astera Labs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 218EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.