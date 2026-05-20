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    Aktie im Höhenflug

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    Astera Labs: Wieviel ist jetzt noch drin bei der Halbleiteraktie?

    Starke Story, starke Ergebnisse, Prognose angehoben: Die Aktie von Astera Labs setzt seit Dienstag zur Rallye an.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie im Höhenflug - Astera Labs: Wieviel ist jetzt noch drin bei der Halbleiteraktie?
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Die Aktien von Astera Labs stiegen am Dienstag um rund 18 Prozent. Auch am Mittwoch bewegen sich die Anteilsscheine  

    Astera Labs meldete einen Umsatz von 308,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

    Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 80,3 Millionen US-Dollar, während der Non-GAAP-Nettogewinn 110,1 Millionen US-Dollar erreichte. Die Bruttomarge blieb sowohl auf GAAP- als auch auf Non-GAAP-Basis mit über 76 Prozent weiterhin stark.

    Das Unternehmen beeindruckte die Anleger zudem mit einer ambitionierten Prognose für das zweite Quartal. Es erwartet einen Umsatz zwischen 355 Millionen US-Dollar und 365 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll zwischen 0,68 und 0,70 US-Dollar liegen.

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    Dieser Ausblick liegt gut 16 Prozent über den Erwartungen der Wall Street, was viele Analysten als Hinweis auf die wachsende Rolle des Unternehmens als wichtiger Lieferant von KI-Konnektivität für Hyperscaler werten.

    Der wichtigste Faktor, der die Preisdynamik beeinflusst, ist, dass der Anbieter von KI-Konnektivitätslösungen sein Produktökosystem kontinuierlich ausgebaut hat, indem er den Scorpio X-Series Smart Fabric Switch auf den Markt gebracht und die UALink 2.0-Spezifikation weiterentwickelt hat.

    Das Management gab an, dass seine Silizium-, Optik- und Softwarelösungen mittlerweile in fast 90 Prozent der globalen KI-Rechenserver und -Cluster integriert seien, während der gesamte adressierbare Markt über Scorpio und UALink/PCIe mehr als 20 Milliarden US-Dollar betrage.

    Deutsche Bank Securities erhöht das Kursziel auf 280 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotential von rund 13,5 Prozent. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Astera Labs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 218EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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