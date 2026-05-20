TKMS Aktie steigt - 20.05.2026

Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,54 %.

Die TKMS Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,41 % auf 78,90€ zulegen. Das sind +2,60 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +6,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 78,90€, mit einem Plus von +3,41 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +14,82 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,50 % 1 Monat -14,17 % 3 Monate -22,54 % 1 Jahr -20,33 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:34 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,01 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter …

Die TKMS-Aktie ist zuletzt um rund +10% gestiegen und zeigt damit wieder erste Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Korrektur hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche erneut in den Fokus rücken. Vor allem das zurückkehrende Momentum sorgt aktuell für neue Hoffnung auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Wie es für […] The post TKMS-Aktie mit +10% – Trendwende gelungen? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,82 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,85 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,57 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.