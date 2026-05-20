RENK Group Aktie gut behauptet +2,68 % - 20.05.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,83 % verkraften.

Mit einer Performance von +2,68 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,90€, mit einem Plus von +2,68 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,20 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -16,27 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,25 % 1 Monat -16,20 % 3 Monate -25,83 % 1 Jahr -28,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um RENK-Bewertung, Dividende und Fundamentaldaten bis 2030. Befürworter sehen bei 600 Mio bereinigtem EBIT eine Dividende von ca. 2,40 EUR je Aktie (5–6% Rendite aktuell). 2025: Umsatz ca. 1,37 Mrd., bereinigtes EBIT ~230 Mio., Marge ~16,9%. Ziel 2030: Umsatz 2,8–3,2 Mrd., EBIT 560–640 Mio., Marge >20%. Kritiker zweifeln an Dividende/Preisziel; Fokus liegt auf Auftragsbestand und Verteidigungswachstum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,68 Mrd. € wert.

Gut zwei Jahre nach seinem Einstieg beim Getriebespezialisten Renk hat der deutsch-französische Panzerbauer KNDS sich von einem Teil seiner Beteiligung wieder getrennt. So wurde ein Paket von 5,8 Millionen Renk-Aktien im Rahmen einer beschleunigten …

Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter …

KNDS hat einen Anteil von etwa 5,8% an Renk über ein beschleunigtes Bookbuilding zu einem Preis von 44,95 EUR verkauft, wodurch 269 Millionen EUR eingeworben wurden und der Anteil von 15,83% auf 10% reduziert wurde. Die offizielle Begründung (Stärkung der Bilanz im Vorfeld des KNDS-IPO) wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.