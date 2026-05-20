BYD Aktie schwach im Handel - 20.05.2026

Mit einer Performance von -3,30 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,014€, mit einem Minus von -3,30 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BYD Aktionäre einen Verlust von -5,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BYD auf -7,01 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -17,44 % 3 Monate -5,66 % 1 Jahr -40,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Verkaufsdruck und ein mögliches neues Jahrestief infolge Ungarn-Produktionsproblemen und Arbeitsrechtsvorwürfen; zugleich wird die hohe Bewertung trotz diversifizierter Geschäftsbereiche kritisch diskutiert. Technische Unterstützung besteht bei ca. 78 CNY. Der wachsende Premium-Anteil in China könnte Margen beeinflussen. BYD gilt als integriertes, blade-Batterie-basiertes Unternehmen mit CTB-Plattform und signifikanten Batterielieferungen an andere Hersteller.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,82 Mrd. € wert.

Die zweite, reifere Wasserstoff-Welle ist keine Spekulation mehr. 2026 läuten Politik und Industrie die Ära der emissionsfreien Mobilität ein mit massiven Milliarden-Förderungen für Elektroautos, fallenden Elektrolysekosten und serienreifen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,10 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,00 %. Xylem legt um +0,08 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,02 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,04 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.