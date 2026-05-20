CSG Czechoslovak Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group in den letzten drei Monaten Verluste von -41,39 % verkraften.

Die CSG Czechoslovak Group Aktie konnte bisher um +11,71 % auf 19,346€ zulegen. Das sind +2,028 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CSG Czechoslovak Group Aktie. Nach einem Plus von +6,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,346€, mit einem Plus von +11,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CSG Czechoslovak Group Aktie damit um +20,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group -50,83 % verloren.

CSG Czechoslovak Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,71 % 1 Monat -20,84 % 3 Monate -41,39 % 1 Jahr -50,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CSG Czechoslovak Group Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die CSG-Aktie vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Vorbörslich pendelt man um 17,50€, Analysten nennen eine Zielspanne von ca. 26–40€. Fundamentale Signale wie solides Q1, hoher Backlog und bestätigte Produktionskapazität stützen die Aussichten. Gleichzeitig wird die Rolle von Short-Seller-Attacken (Hunterbrook) und deren Auswirkungen auf Marktmechanismen diskutiert; Kursziele um 20/26/40€ werden genannt.

Informationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. CSG Czechoslovak Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,38 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter …

Rüstungswerte haben sich am Mittwoch im trägen Marktumfeld zunächst vergleichsweise stabil gezeigt. Auffällig sind vor allem die Papiere des tschechischen Konzerns CSG , die nach Zahlen ihre Erholung seit dem Wochentief am Montag auf fast 23 Prozent …

This trading statement provides a review of key financial and operational developments for the three months ended 31 March 2026. Financial highlights Revenue of €1,544 million, up 13.8% year on year, driven by strong momentum across the Group’s …

So schlagen sich die Wettbewerber von CSG Czechoslovak Group

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Thales notiert im Plus, mit +0,53 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,96 %. Rheinmetall legt um +1,70 % zu

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Ob die CSG Czechoslovak Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSG Czechoslovak Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.