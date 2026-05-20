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    Besonders beachtet!

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    CSG Czechoslovak Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CSG Czechoslovak Group Aktie bisher um +11,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CSG Czechoslovak Group Aktie.

    Besonders beachtet! - CSG Czechoslovak Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    CSG Czechoslovak Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.05.2026

    Die CSG Czechoslovak Group Aktie konnte bisher um +11,71 % auf 19,346 zulegen. Das sind +2,028  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CSG Czechoslovak Group Aktie. Nach einem Plus von +6,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,346, mit einem Plus von +11,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group in den letzten drei Monaten Verluste von -41,39 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CSG Czechoslovak Group Aktie damit um +20,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group -50,83 % verloren.

    CSG Czechoslovak Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,71 %
    1 Monat -20,84 %
    3 Monate -41,39 %
    1 Jahr -50,83 %
    Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur CSG Czechoslovak Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die CSG-Aktie vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Vorbörslich pendelt man um 17,50€, Analysten nennen eine Zielspanne von ca. 26–40€. Fundamentale Signale wie solides Q1, hoher Backlog und bestätigte Produktionskapazität stützen die Aussichten. Gleichzeitig wird die Rolle von Short-Seller-Attacken (Hunterbrook) und deren Auswirkungen auf Marktmechanismen diskutiert; Kursziele um 20/26/40€ werden genannt.

    Zur CSG Czechoslovak Group Diskussion

    Informationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. CSG Czechoslovak Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,38 Mrd. € wert.

    Rüstungswerte steigen - Starke Resultate von CSG treiben an


    Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu vier Prozent unter …

    Rüstungswerte stabil - CSG baut Erholungsrally nach Zahlen aus


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    Strong Start to the Year in Q1. FY 2026 Guidance Reaffirmed


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    So schlagen sich die Wettbewerber von CSG Czechoslovak Group

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Thales notiert im Plus, mit +0,53 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,96 %. Rheinmetall legt um +1,70 % zu

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    Ob die CSG Czechoslovak Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSG Czechoslovak Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CSG Czechoslovak Group

    +13,25 %
    +21,95 %
    -20,84 %
    -41,39 %
    -42,25 %
    ISIN:NL0015073TS8WKN:A420X0
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