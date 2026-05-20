NVIDIA Aktie heute im Plus (193,24€) - 20.05.2026

Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +1,65 % auf 193,24€ zulegen. Das sind +3,14 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 193,24€, mit einem Plus von +1,65 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,35 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,42 % 1 Monat +12,79 % 3 Monate +19,56 % 1 Jahr +58,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete starke NVIDIA‑Zahlen (Veröffentlichung 20. Mai 2026 nach US‑Börsenschluss). Analysten sehen rund 78,9 Mrd. USD Umsatz, EPS ~1,77, Quartals‑Prognose ~87 Mrd.; Rechenzentrumserlöse >72 Mrd. Diskussionen betreffen enge Lieferketten (TSMC Vollauslastung, HBM4), hohe Forward‑KGV/Marktkapitalisierung, viele sind long, andere warnen vor Sell‑the‑News/Enttäuschungsrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,69 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. Intel notiert im Plus, mit +4,45 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,03 %. Broadcom legt um +1,12 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.