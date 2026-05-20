🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA Aktie heute im Plus (193,24€) - 20.05.2026

    Am 20.05.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie heute im Plus (193,24€) - 20.05.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.05.2026

    Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +1,65 % auf 193,24 zulegen. Das sind +3,14  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 193,24, mit einem Plus von +1,65 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    237,68€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 10,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    206,30€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 10,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,35 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +12,79 %
    3 Monate +19,56 %
    1 Jahr +58,81 %
    Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete starke NVIDIA‑Zahlen (Veröffentlichung 20. Mai 2026 nach US‑Börsenschluss). Analysten sehen rund 78,9 Mrd. USD Umsatz, EPS ~1,77, Quartals‑Prognose ~87 Mrd.; Rechenzentrumserlöse >72 Mrd. Diskussionen betreffen enge Lieferketten (TSMC Vollauslastung, HBM4), hohe Forward‑KGV/Marktkapitalisierung, viele sind long, andere warnen vor Sell‑the‑News/Enttäuschungsrisiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,69 Bil. € wert.

    Verhaltener Start - Anspannung wegen Nvidia


    Der Schaukelkurs am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch mit einem durchwachsenen Handel fort. Zur Wochenmitte gab der Dax gegen Ende der ersten Handelsstunde moderat um 0,2 Prozent auf 24.355 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgroßen …

    Vultr erweitert seine Präsenz in Europa mit der 33. Cloud-Rechenzentrumsregion in Mailand, Italien


    Vultr, das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen, gibt heute die Eröffnung seiner 33. globalen Cloud-Rechenzentrumsregion in Mailand bekannt. Dies fällt zeitlich mit der AI Week 2026 in der Fiera Milano Rho zusammen, wo sich …

    Kursverluste - Gestiegene Marktzinsen und Iran-Sorgen belasten


    Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Mittwoch Kursverluste verzeichnet. Die Börsen in Fernost reagierten damit auf gestiegene Anleihenrenditen, in denen sich die anhaltenden Inflationssorgen widerspiegelten. Die Ölpreise habe zwar etwas …

    So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. Intel notiert im Plus, mit +4,45 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,03 %. Broadcom legt um +1,12 % zu

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,82 %
    +0,42 %
    +12,79 %
    +19,56 %
    +58,81 %
    +563,89 %
    +1.559,87 %
    +19.527,56 %
    +1.382.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA Aktie heute im Plus (193,24€) - 20.05.2026 Am 20.05.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     