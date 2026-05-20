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    Besonders beachtet!

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    JinkoSolar Aktie überzeugt mit Kursplus - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die JinkoSolar Aktie bisher um +2,30 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JinkoSolar Aktie.

    Besonders beachtet! - JinkoSolar Aktie überzeugt mit Kursplus - 20.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    JinkoSolar ist ein chinesischer Solarkonzern, der hocheffiziente PV-Module, Zellen und Wafer entwickelt und produziert. Das Unternehmen zählt weltweit zu den größten Modulherstellern mit starker Präsenz in Europa, USA und Asien. Hauptkonkurrenten sind Longi, Trina Solar, JA Solar und Canadian Solar. Mögliche USPs: hohe Fertigungstiefe, technologische Führerschaft bei N‑Typ/TopCon-Modulen und globale Lieferkette.

    Wie hat sich die JinkoSolar-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von JinkoSolar. Mit einer Performance von +2,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JinkoSolar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,580, mit einem Plus von +2,30 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg bei JinkoSolar konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,18 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die JinkoSolar Aktie damit um -9,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von JinkoSolar -14,13 % verloren.

    JinkoSolar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,98 %
    1 Monat +6,74 %
    3 Monate -12,18 %
    1 Jahr +15,27 %
    Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

    Informationen zur JinkoSolar Aktie

    Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    First Solar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %.

    JinkoSolar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    JinkoSolar

    +2,72 %
    -9,98 %
    +6,74 %
    -12,18 %
    +15,27 %
    -52,41 %
    -26,48 %
    +4,87 %
    +116,04 %
    ISIN:US47759T1007WKN:A0Q87R
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