JinkoSolar Aktie überzeugt mit Kursplus - 20.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von JinkoSolar. Mit einer Performance von +2,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JinkoSolar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,580€, mit einem Plus von +2,30 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

JinkoSolar ist ein chinesischer Solarkonzern, der hocheffiziente PV-Module, Zellen und Wafer entwickelt und produziert. Das Unternehmen zählt weltweit zu den größten Modulherstellern mit starker Präsenz in Europa, USA und Asien. Hauptkonkurrenten sind Longi, Trina Solar, JA Solar und Canadian Solar. Mögliche USPs: hohe Fertigungstiefe, technologische Führerschaft bei N‑Typ/TopCon-Modulen und globale Lieferkette.

Der heutige Anstieg bei JinkoSolar konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,18 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JinkoSolar Aktie damit um -9,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von JinkoSolar -14,13 % verloren.

JinkoSolar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,98 % 1 Monat +6,74 % 3 Monate -12,18 % 1 Jahr +15,27 %

Informationen zur JinkoSolar Aktie

Stand: 20.05.2026, 11:36 Uhr

Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

First Solar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %.

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Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.