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    KI-Aktien

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    Nvidia günstig, Software unter Druck – Heibels Analyse vor den Zahlen

    Der Aktienmarkt teilt sich in drei Lager: KI-Gewinner wie Nvidia bleiben fundamental günstig, Software-Aktien verlieren strukturell Margen, Dividendenstars wie Teleperformance bieten solide Ertragsaussichten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia fundamental günstig trotz hohem Kurs
    • Softwarefirmen durch strukturellen Margendruck
    • Dividendenstars Teleperformance und Münchener Rück

    Der Aktienmarkt teilt sich gerade in drei Lager – und wer vor dem Sommer nicht unterscheidet, hält möglicherweise die falschen Positionen. Heute Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor. Stephan Heibel hält die Aktie.

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    Nvidia: Fundamental günstig trotz hohem Kurs

    KGV 21 bei 86 Prozent Gewinnwachstum ergibt nach Heibels Faustregel eine PEG-Ratio deutlich unter 1. Das KGV darf maximal doppelt so hoch sein wie das Gewinnwachstum – Nvidia erfüllt dieses Kriterium komfortabel. Für 2027 wird ein Gewinnwachstum von 32 Prozent erwartet. Wer jetzt auf eine heftige Korrektur wartet, riskiert den Anschluss zu verpassen.

    Auch Boeing und Rheinmetall zählen zu den fundamental untermauerten Titeln. Boeing hält einen siebenfachen Jahresumsatz als Auftragsbestand – Book-to-Bill 7 bedeutet sieben Jahre gesicherte Arbeit. Rheinmetall ist nach dem 40- bis 45-prozentigen Kursrückgang mit einem EV/EBITDA von 16,5 und Book-to-Bill von 3,5 bewertet, bei 48 Prozent erwartetem Gewinnwachstum im laufenden Jahr.

    Software-Aktien: Strukturelle Margenkorrektur läuft

    Salesforce, Adobe, Nemetschek – sie alle haben in den vergangenen Jahren EBITDA-Margen von 30 bis 40 Prozent erzielt. Diese Margen dürften strukturell sinken. Der Mechanismus: KI ermöglicht Kunden, Teilleistungen günstiger selbst zu erzeugen. Die Verhandlungsposition der Softwareanbieter erodiert – nicht weil die Produkte schlechter werden, sondern weil die Alternativen billiger geworden sind.

    Die Konsequenz für den Kurs: Analysten senken kontinuierlich ihre EBITDA-Schätzungen. Sinkendes EBITDA bei gleichbleibendem Bewertungsmultiple drückt den Kurs – und das wiederholt sich quartalsweise. Heibel sieht seine Salesforce-Position als Verkaufskandidat. SAP ist unter allen Softwareunternehmen am besten positioniert, weil Unternehmensdaten vieler Kunden auf eigenen Servern liegen – aber auch SAP trifft dieselbe Marktskepsis.

    Dividendenstars: Was den Sommer trägt

    Teleperformance hat alle fünf Dividendenkriterien aus Heibels Bloomberg-Excel-Auswertung mit 1.400 Aktien erfüllt: 6,2 Prozent Dividendenrendite, keine Dividendenkürzung in zehn Jahren, 31 Prozent Ertragsaussicht. Ein Titel der günstig ist, weil der Kurs gefallen ist – nicht weil das Geschäft schwächelt. Münchener Rück mit 4,9 Prozent Rendite und stabiler Rückversicherungslogik steht ähnlich gut da.

    Heibels Sommerkritierium: fundamental günstig oder Dividendenstar. Wer beides nicht erfüllt – wie SMA Solar nach dem starken Kursanstieg ohne entsprechendes Gewinnwachstum – ist ein Kandidat für Gewinnmitnahmen.

    Nvidia oder Software: Wo liegt Ihre Einschätzung für die kommenden Monate? Ich lese Ihre Meinung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Im Heibel-Ticker beobachten wir diese Entwicklung seit Wochen – die vollständige Analyse mit Kennzahlen zu Boeing, Rheinmetall, Züblin und weiteren Titeln: https://www.heibel-ticker.de/blog/nvidia-aktienanalyse-software-margen ...

     



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    KI-Aktien Nvidia günstig, Software unter Druck – Heibels Analyse vor den Zahlen Heute Abend kommen Nvidia-Quartalszahlen. Stephan Heibel hält die Aktie trotz gestiegenem Kurs – KGV 21 bei 86 Prozent Gewinnwachstum ist nach seiner Bewertungslogik günstig. Software-Aktien wie Salesforce und Nemetschek stehen dagegen vor einem strukturellen Problem.

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