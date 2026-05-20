BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 1.225EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2035

Kursziel alt: 2035

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2035,00 € , was eine Steigerung von +66,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer