BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt von KI-Investitionen hin zu Physischer KI verschieben, vom Bau von KI-Fabriken hin zu Fabriken, die mit KI betrieben würden, schrieb Alasdair Leslie in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Siemens dürfte hier gut aufgestellt sein. Der Konzern werde zurzeit mit einem 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz gehandelt wegen Portfolio-Komplexität und Software-Sorgen. In der Abspaltung von Healthineers im Februar 2027 und der Anerkennung von Siemens als führender Konzern im Bereich industrieller KI sieht der Analyst aber zwei Treiber für eine Neubewertung./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 261,0EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
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