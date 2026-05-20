BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Präsentation der KI-Smartbrillen von Google als Antwort auf die Ray-Ban Meta Smartbrillen habe nichts enthalten, was für Investoren grundsätzlich neu gewesen wäre, schrieb Luca Solca in einem Kommentar am Mittwoch. Ein potenzieller negativer Treiber sei damit vermieden worden und dies könnte für EssilorLuxottica zunächst Erleichterung bedeuten. Nichtsdestotrotz zeige die Produktzusammenarbeit zwischen Google und anderen die strukturellen Risiken, die von smarten Brillen auf die dominante Position von EssilorLuxottica in der Brillenbranche ausgingen./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 01:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 175,5EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



