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    Der Alltag wird zu teuer

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    Was dieser CEO über Amerikas Mittelschicht sagt, schockt Anleger

    Der Onlinehändler Chewy warnt vor finanziell angespannten Haushalten. Anleger sehen darin ein neues Warnsignal für die US-Wirtschaft.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Alltag wird zu teuer - Was dieser CEO über Amerikas Mittelschicht sagt, schockt Anleger
    Foto: Richard Drew - AP

    Der US-amerikanische Online-Händler für Tiernahrung und andere Produkte rund ums Haustier hat Anleger mit einer ungewöhnlich deutlichen Warnung zur Lage der US-Verbraucher aufgeschreckt. Konzernchef Sumit Singh erklärte auf einer Konferenz von JPMorgan Chase, dass sich die finanzielle Situation vieler Haushalte zuletzt spürbar verschlechtert habe. Kunden seien heute "angespannter als zu Jahresbeginn", sagte Singh. Besonders steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs belasteten zunehmend die Kaufkraft der Verbraucher.

    Die Aussagen trafen den Markt empfindlich. Die Aktie von Chewy verlor über 9 Prozent. Das gilt als bemerkenswert, weil die Tierpflegebranche normalerweise als vergleichsweise krisenfest gilt. Viele Tierhalter sparen eher bei anderen Ausgaben als bei Futter oder Medikamenten für ihre Haustiere.

    Genau darauf verwies auch Singh. Der Konzern sei dank seines Geschäftsmodells „relativ gut abgeschirmt“ gegen wirtschaftliche Schwächephasen. Rund 85 Prozent des Umsatzes stammen laut Chewy aus Tierfutter und Medikamenten, während nur ein kleiner Teil auf frei verfügbare Konsumausgaben entfällt. Zudem verfüge das Unternehmen mit seiner Tierapotheke und dem Abonnementmodell über stabile Ertragsquellen.

    Trotzdem sehen Investoren die Aussagen des Chewy-Chefs als Warnsignal weit über die Haustierbranche hinaus. Die Stimmung der US-Verbraucher ist zuletzt massiv eingebrochen. Der Konsumklimaindex der University of Michigan fiel im Mai auf ein Rekordtief von 48,2 Punkten. Hohe Benzin- und Lebensmittelpreise sowie die geopolitischen Spannungen setzen die Haushalte zunehmend unter Druck.

    An der Wall Street gilt Chewy deshalb mittlerweile für viele Anleger als eine Art Frühindikator für die Konsumlaune der amerikanischen Mittelschicht. Auf der Plattform Stocktwits schrieb ein Nutzer, dass sich wirtschaftliche Schwäche oft zuerst bei "nicht lebensnotwendigen, aber emotional wichtigen" Ausgaben zeige – etwa bei Tierfutter, Snacks oder Zubehör.

     

    Gleichzeitig verweisen Analysten weiterhin auf die strukturellen Stärken des Unternehmens. Wolfe Research lobte zuletzt die Übernahme von Modern Animal und sieht zusätzliches Wachstumspotenzial im Tierarztgeschäft. Auch Morningstar bezeichnete die Tierpflegebranche als attraktiv und verwies auf die hohe Markentreue sowie stabile Kaufgewohnheiten vieler Haustierbesitzer.

    Trotzdem zeigt der Kursverlauf, wie nervös Anleger inzwischen reagieren. Die Aktie von Chewy hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 55 Prozent an Wert verloren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Chewy Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 17,10EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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