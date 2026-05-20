Marvell Technology Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,28 % - 20.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,28 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,12€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Marvell Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +125,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Marvell Technology +109,79 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,59 % 1 Monat +27,39 % 3 Monate +125,20 % 1 Jahr +176,22 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 20.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,48 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.