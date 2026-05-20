Top-Treffer & neue Gold-Zone auf Duparquet

Mit einer bestehenden Ressource von über sechs Millionen Unzen Gold ist das Duparquet-Projekt in Québec bereits ein echtes Schwergewicht. Doch die finalen Bohrergebnisse des Explorationsprogramms 2025 zeigen: Das geologische Potenzial dieses riesigen Systems ist noch lange nicht ausgeschöpft. First Mining Gold (TSX: FF; Frankfurt: FMG) meldet nicht nur hochgradige Treffer in bekannten Zielgebieten, sondern bestätigt vor allem die Eigenständigkeit einer vielversprechenden Neuentdeckung. Für Investoren bedeutet das handfeste Explorationsfantasie auf einem bereits weit fortgeschrittenen Projekt.

Die nun veröffentlichten Daten aus 12 Bohrlöchern (4.329 Meter) bilden den erfolgreichen Abschluss der diesjährigen, knapp 16.600 Meter umfassenden Kampagne. Im Fokus standen dabei drei Schlüsselbereiche entlang der wichtigen Beattie-Syenit-Intrusion:

North Zone: Hohe Gehalte und offene Strukturen

In der North Zone testete das Unternehmen die Ränder des bekannten Systems. Herausragend ist dabei Bohrloch DUP25-056: Es lieferte starke 15,14 g/t Gold über 5,0 Meter – getrieben von einem Spitzenwert von 73,40 g/t über einen Meter. Dass das System auch in der Tiefe solide Werte wie 1,88 g/t über 16,9 Meter ermöglicht, untermauert das Potenzial. Weitere Treffer bestätigen die Kontinuität dieses Korridors, dessen Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe offenbleibt.

South Zone: Mineralisierung unterhalb historischer Minen intakt

Um das Tiefenpotenzial zu prüfen, drang First Mining in der South Zone rund 550 Meter tief vor – und traf Gold noch 80 Meter unterhalb der historischen Donchester-Grubenbaue. Ergebnisse wie 6,18 g/t Gold über 2,95 Meter (DUP25-061) und 3,78 g/t über 2,05 Meter (DUP25-062) belegen eindrucksvoll, dass die mineralisierten Strukturen unter dem alten Abbaugebiet nicht abreißen, sondern kontinuierlich weiterverlaufen.

Minuit-Zone: Von der Zufallsentdeckung zum Volltreffer

Die spannendste Dynamik entwickelt aktuell die Minuit-Zone. Ursprünglich erst im Zuge dieses Bohrprogramms in einer versetzten Störungszone entdeckt, etabliert sie sich nun als eigenständiges, hochgradiges Ziel. Die Folgebohrungen überzeugen auf ganzer Linie: DUP25-070 traf 9,87 g/t Gold über 2,75 Meter (inkl. 17,90 g/t über 0,7 m), während DUP25-076 beachtliche 5,53 g/t über 5,3 Meter lieferte. Die konsequente Verlängerung eines Alt-Bohrlochs bestätigte diese neu interpretierte Struktur punktgenau.

Fazit: Der nächste Entwicklungsschritt folgt

First Mining Gold liefert auf dem 50 Kilometer von Rouyn-Noranda entfernten Duparquet-Projekt beständig ab. Mit einer massiven Basis von 3,44 Mio. Unzen Gold (Measured & Indicated bei 1,55 g/t) und 2,64 Mio. Unzen (Inferred bei 1,62 g/t) im Rücken, verschiebt das Unternehmen den Fokus nun allmählich von der reinen Ressourcendefinition auf die breitere Projektentwicklung. Begleitende Umweltstudien und technische Programme zeigen klar, dass dieses Großprojekt im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel strategisch auf das nächste Level gehoben werden soll.







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