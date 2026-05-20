OHB Aktie - Völlig losgelöst von der Erde

Vor dem geplanten Börsengang (IPO) des Elon Musk-Unternehmens Spacex, voraussichtlich am 12. Juni mit einem denkwürdigen Volumen von wahrscheinlich rund 75 Milliarden Dollar – Spacex könnte dann mit etwa zwei Billionen Dollar bewertet sein –, herrscht großes Interesse am Weltraumsektor und den entsprechenden Aktien, wozu auch der Bremer Satelliten-Hersteller OHB zählt. Zudem gab OHB nun ein Joint-Venture mit dem Defense-KI-Start-up Helsing bekannt. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen