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    Chipboom außer Kontrolle?

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    ASML zündet die nächste Halbleiterstufe – UBS sieht gewaltiges Potenzial

    ASML bringt seine teuerste und wohl wichtigste Chiptechnik an den Start. Während Kunden noch zögern, hebt UBS das Kursziel deutlich an und sieht den nächsten Halbleiterboom kommen.

    Für Sie zusammengefasst
    Chipboom außer Kontrolle? - ASML zündet die nächste Halbleiterstufe – UBS sieht gewaltiges Potenzial
    Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

    ASML rechnet in den kommenden Monaten mit den ersten Chips, die mithilfe seiner neuen High-NA-Technologie gefertigt wurden. Vorstandschef Christophe Fouquet sagte laut Reuters, erste Produkte aus den Bereichen Speicher und Logik dürften bald folgen.

    Die neuen Anlagen gelten als wichtiger Schritt für noch kleinere und leistungsfähigere Halbleiter. Sie können Strukturen erzeugen, die bis zu 66 Prozent kleiner sind als bisher. Gleichzeitig kosten die Systeme bis zu 400 Millionen US-Dollar pro Stück. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hatte zuletzt Zweifel an einem schnellen Einsatz geäußert.

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    Fouquet hält dennoch an der Technologie fest. "Diese Technologien sind teuer. Sie müssen erst qualifiziert werden. Aber sie sind immer mit der Idee konzipiert, dass sie im Laufe der Zeit die Kosten für die Strukturierung senken werden", sagte er. Intel bereitet den Einsatz besonders offensiv vor. Auch SK Hynix will die neue Technik nutzen.

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    ASML profitiert vom weltweiten Ausbau der Chipproduktion für künstliche Intelligenz. Fouquet erwartet, dass die Halbleiterumsätze in den kommenden Jahren jährlich um 20 Prozent steigen könnten.

    UBS bleibt bullish 

    Die Analysten der Schweizer Bank erhöhten ihre Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 um neun beziehungsweise 20 Prozent und hoben ihr Kursziel für ASML auf 1.900 Euro an. Die Bank sieht einen längeren Investitionszyklus in der Branche und hält Sorgen vor einem kurzfristigen ASML-Engpass für überzogen.

    ASML Holding

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    Damit bleibt ASML einer der wichtigsten Profiteure des globalen Chipbooms. Trotz hoher Kosten dürfte die neue High-NA-Technologie aus Sicht von Management und Analysten langfristig an Bedeutung gewinnen. Es könnte sich somit eine weitere Einstiegschance für Anleger abzeichnen, zumal die Aktie in den vergangenen drei Monaten so gut wie kein Plus machte.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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