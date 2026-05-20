LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- RemotePass, die globale Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgabenmanagement, hat in einer von EBRD Venture Capital (EBRD) angeführten Serie-B-Finanzierungsrunde 17,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. An der Runde beteiligten sich 500 Global sowie die bestehenden Investoren Oraseya Capital, 212 VC, Access Bridge Ventures und Khwarizmi Ventures. Diese Finanzierungsrunde fällt in eine entscheidende Phase, in der sich die Bereiche globale Beschäftigung und Fintech immer stärker annähern – und Kunden zunehmend nach einer einzigen Plattform suchen, die beides abdeckt.

Die globale Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgabenmanagement, die 2025 die Gewinnzone erreichte, expandiert derzeit in Europa und den USA und investiert dabei in die geschäftliche Expansion, KI und integrierte Fintech-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Europa und die USA gehören bereits zu den am schnellsten wachsenden Märkten von RemotePass. Unternehmen nutzen die Plattform, um Mitarbeiter in Regionen einzustellen, zu bezahlen und zu betreuen, in denen etablierte Anbieter nur über begrenzte Reichweite oder Erfahrung verfügen. Das neue Kapital wird die geschäftliche Präsenz des Unternehmens in diesen Märkten ausbauen, die Produktinvestitionen in die Finanzinfrastruktur für verteilte Teams vertiefen und die Umsetzung der KI-Roadmap beschleunigen.

RemotePass erreichte Anfang 2025 die Gewinnzone, was die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einheiten widerspiegelt. Das Unternehmen traf daraufhin die bewusste Entscheidung, in die Expansion zu reinvestieren, und holte die EBRD und 500 Global als strategische Partner für die nächste Phase an Bord. Das Unternehmen ist auf mehr als 35.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern angewachsen und hat grenzüberschreitende Gehaltszahlungen in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar abgewickelt – und das mit nur einem Bruchteil des Kapitals, das von den Marktführern der Branche aufgebracht wurde.

„In dieser Finanzierungsrunde geht es um Beschleunigung", sagte Kamal Reggad, CEO und Mitbegründer von RemotePass. „Wir haben das Produkt, die Traktion und nun die Partner, um richtig zu expandieren. Die Personalbeschaffung ist nur der Einstieg. Was Unternehmen tatsächlich brauchen, ist eine Plattform, die ihre Teams durchgängig unterstützt, einschließlich der Finanzdienstleistungen, die verteilte Arbeit erst möglich machen."