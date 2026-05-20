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    KI sorgt für Comeback

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    Software-Schock vorbei? Anleger drehen plötzlich wieder bullish

    Softwarewerte drehen überraschend ins Plus. KI-Fantasie und Analystenstimmen treiben eine Sektor-Rallye, die selbst starke Verluste verblassen lässt.

    KI sorgt für Comeback - Software-Schock vorbei? Anleger drehen plötzlich wieder bullish
    Foto: Daniel Reinhardt/dpa

    Der US-Softwaremarkt erlebt laut einem Bericht von Barron’s eine abrupte Stimmungswende. Nach monatelangem Ausverkauf kehrt die Nachfrage zurück. Treiber ist vor allem die neue Marktsicht auf KI, die viele Geschäftsmodelle nicht mehr als bedroht, sondern als gestärkt sieht.

    Analysten drehen den Wind für ServiceNow

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    Im Zentrum der Bewegung steht ServiceNow. Die Aktie sprang am Montag um 8,8 Prozent nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Auslöser war eine neue Kaufempfehlung der Bank of America.

    Die Analysten stuften die Aktie auf "Buy" und nannten einen möglichen "KI-gesteuerten Reset". Gleichzeitig setzten sie ein Kursziel von 130 US-Dollar, das zwar optimistischer wirkt als der Markttrend, aber unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen liegt.

    Die Bank argumentiert, ServiceNow werde "von neuen KI-Lösungen profitieren, anstatt durch sie ersetzt zu werden". CEO Bill McDermott hatte zuvor die Plattform-Updates als "spektakulär" bezeichnet, was die KI-Story zusätzlich stützte.

    Trotz der Erholung bleibt die Aktie deutlich unter Druck. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 33 Prozent zu Buche, über zwölf Monate sogar etwa 50 Prozent.

    ServiceNow

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    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Von KI-Angst zu KI-Hoffnung

    Noch vor wenigen Monaten dominierte die Sorge, dass generative KI klassische Software-as-a-Service-Modelle verdrängen könnte. Genau diese Angst wird nun laut Barron’s von einem neuen Narrativ ersetzt: KI als Wachstumstreiber statt als Disruptor.

    Parallel dazu steigt das Interesse an großen Tech-Werten wieder deutlich. Halbleiter und Infrastruktur profitieren ebenso, darunter Intel und SanDisk.

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    Breite Rallye im Softwaresegment

    Die Erholung ist nicht auf Einzeltitel beschränkt. Softwarewerte wie Datadog und Fortinet legten im Mai stark zu. Auch Palo Alto Networks, CrowdStrike und JFrog verzeichneten deutliche Kursgewinne.

    Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, der Schwergewichte wie Salesforce enthält, erholte sich ebenfalls kräftig und kletterte von rund 74 US-Dollar auf über 90 US-Dollar.

    Einzelwerte zwischen Crash und Comeback

    Besonders volatil zeigt sich Palo Alto Networks. Noch vor wenigen Wochen kämpfte die Aktie nahe dem Jahrestief, inzwischen notiert sie fast wieder auf ihrem 52-Wochen-Hoch.

    Palo Alto Networks

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    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q
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    Auch kleinere Werte überraschen. Agilysys legte nach starken Quartalszahlen zweistellig zu. CEO Ramesh Srinivasan sprach von "umfassenden Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz im gesamten Unternehmen". Analyst Brian Schwartz von Oppenheimer sieht sogar eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung bis 2027, sofern das Unternehmen weiter übertrifft.

    Agilysys

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    ISIN:US00847J1051WKN:913094
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    Eine Rallye auf dünnem Eis

    Der Softwaresektor erlebt laut Barron’s einen klaren Stimmungsumschwung. Doch trotz der Kursgewinne bleibt die Bewertung umstritten. Die Rallye basiert weniger auf stabilen Fundamentaldaten als auf einer neuen KI-Erzählung, die den Markt erneut elektrisiert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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