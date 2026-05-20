Software-Schock vorbei? Anleger drehen plötzlich wieder bullish

Der US-Softwaremarkt erlebt laut einem Bericht von Barron’s eine abrupte Stimmungswende. Nach monatelangem Ausverkauf kehrt die Nachfrage zurück. Treiber ist vor allem die neue Marktsicht auf KI, die viele Geschäftsmodelle nicht mehr als bedroht, sondern als gestärkt sieht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Zentrum der Bewegung steht ServiceNow. Die Aktie sprang am Montag um 8,8 Prozent nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Auslöser war eine neue Kaufempfehlung der Bank of America.

Die Analysten stuften die Aktie auf "Buy" und nannten einen möglichen "KI-gesteuerten Reset". Gleichzeitig setzten sie ein Kursziel von 130 US-Dollar, das zwar optimistischer wirkt als der Markttrend, aber unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen liegt.

Die Bank argumentiert, ServiceNow werde "von neuen KI-Lösungen profitieren, anstatt durch sie ersetzt zu werden". CEO Bill McDermott hatte zuvor die Plattform-Updates als "spektakulär" bezeichnet, was die KI-Story zusätzlich stützte.

Trotz der Erholung bleibt die Aktie deutlich unter Druck. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 33 Prozent zu Buche, über zwölf Monate sogar etwa 50 Prozent.

Von KI-Angst zu KI-Hoffnung

Noch vor wenigen Monaten dominierte die Sorge, dass generative KI klassische Software-as-a-Service-Modelle verdrängen könnte. Genau diese Angst wird nun laut Barron’s von einem neuen Narrativ ersetzt: KI als Wachstumstreiber statt als Disruptor.

Parallel dazu steigt das Interesse an großen Tech-Werten wieder deutlich. Halbleiter und Infrastruktur profitieren ebenso, darunter Intel und SanDisk.

Exklusives Willkommensgeschenk Exklusiv für wallstreetONLINE-Nutzer! Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und wählen Sie als Willkommensgeschenk ihre Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 EUR. Exklusiv für wallstreetONLINE-Nutzer! Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und wählen Sie als Willkommensgeschenk ihre Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 EUR. Hier geht's zur Auswahl.

Breite Rallye im Softwaresegment

Die Erholung ist nicht auf Einzeltitel beschränkt. Softwarewerte wie Datadog und Fortinet legten im Mai stark zu. Auch Palo Alto Networks, CrowdStrike und JFrog verzeichneten deutliche Kursgewinne.

Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, der Schwergewichte wie Salesforce enthält, erholte sich ebenfalls kräftig und kletterte von rund 74 US-Dollar auf über 90 US-Dollar.

Einzelwerte zwischen Crash und Comeback

Besonders volatil zeigt sich Palo Alto Networks. Noch vor wenigen Wochen kämpfte die Aktie nahe dem Jahrestief, inzwischen notiert sie fast wieder auf ihrem 52-Wochen-Hoch.

Auch kleinere Werte überraschen. Agilysys legte nach starken Quartalszahlen zweistellig zu. CEO Ramesh Srinivasan sprach von "umfassenden Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz im gesamten Unternehmen". Analyst Brian Schwartz von Oppenheimer sieht sogar eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung bis 2027, sofern das Unternehmen weiter übertrifft.

Eine Rallye auf dünnem Eis

Der Softwaresektor erlebt laut Barron’s einen klaren Stimmungsumschwung. Doch trotz der Kursgewinne bleibt die Bewertung umstritten. Die Rallye basiert weniger auf stabilen Fundamentaldaten als auf einer neuen KI-Erzählung, die den Markt erneut elektrisiert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,14 $ , was einem Rückgang von -9,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer