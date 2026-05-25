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    Deutsche Bank warnt

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    Schlittert Deutschland in die Rezession? 3 Optionen für einen Fiskal-Booster

    Der Nahostschock hat Deutschlands Wachstumsprognose halbiert. Was kann die Bundesregierung tun, wenn die Krise eskaliert? Die Deutsche Bank rechnet drei Szenarien durch.

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    Deutsche Bank warnt - Schlittert Deutschland in die Rezession? 3 Optionen für einen Fiskal-Booster
    Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria Weber

    Der Nahostkonflikt stellt Deutschlands Konjunkturerholung vor eine harte Probe. Die Deutsche Bank hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von ursprünglich 1,5 Prozent auf nunmehr rund 0,5 Prozent zusammengestrichen. Sollte die Straße von Hormus über den Sommer blockiert bleiben, droht nach Einschätzung der Ökonomen sogar eine technische Rezession. Die Bundesregierung stünde dann unter Druck, deutlich mehr fiskalischen Spielraum zu mobilisieren als bisher.

    Bislang hat das Kabinett lediglich eine zweimonatige Senkung der Kraftstoffsteuern beschlossen, die einen Entlastungseffekt von maximal 1,6 Milliarden Euro erzeugt. Das entspricht weniger als einem Zwanzigstel eines Prozents der deutschen Wirtschaftsleistung. Im Vergleich zu den Hilfspaketen während der Energiekrise 2022 und 2023, die sich auf mehr als 140 Milliarden Euro summierten, ist das ein verschwindend kleiner Betrag.

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    Die Deutsche-Bank-Ökonomen Robin Winkler, Sebastian Becker und Marion Muehlberger skizzieren drei denkbare Wege für eine stärkere staatliche Reaktion. Erstens die Aussetzung der Schuldenbremse: Verfassungsrechtlich wäre das mit einer einfachen Parlamentsmehrheit machbar. Politisch aber gilt diese Option derzeit als kaum durchsetzbar. Kanzler Friedrich Merz und die Union lehnen sie strikt ab, auch weil sie der AfD in den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland keine Angriffsfläche bieten wollen. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die AfD in Sachsen-Anhalt im September eine absolute Mehrheit erringen könnte.

    Zweitens könnten die Verteidigungsausgaben weiter hochgefahren werden. Da für Rüstungsausgaben keine verfassungsrechtliche Kreditobergrenze gilt, wäre das im Rahmen des bestehenden Regelwerks möglich. Der Haushaltsentwurf für 2027 sieht bereits eine Verteidigungsquote von 3,1 Prozent des BIP vor. Eine zusätzliche Erhöhung brächte Deutschland nah an das neue Nato-Ziel von 3,5 Prozent heran und dürfte ohne klare Verschärfung der Sicherheitslage politisch kaum zu rechtfertigen sein. Zudem sind die Auftragsbücher der deutschen Rüstungsunternehmen bereits voll, was den kurzfristigen Wachstumsimpuls begrenzt.

    Als dritte und politisch am wenigsten umstrittene Option sehen die Analysten eine vorgezogene Auszahlung aus dem 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturfonds. Die Verfassung schreibt zwar vor, wann das Geld eingesammelt sein muss, legt aber keinen Auszahlungsplan fest. Der Schlüssel läge darin, die für die Bundesländer reservierten 100 Milliarden früher freizugeben, von denen mindestens 60 Prozent an die Kommunen fließen sollen. Gerade die Gemeinden kämpfen seit Jahren mit maroder Infrastruktur und schrumpfenden Investitionsbudgets. "Unserer Ansicht nach wäre dies der wirksamste Weg, die fiskalische Unterstützung für die Wirtschaft zu verstärken", schreiben die Autoren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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