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    ROUNDUP

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    Ottobock weist Leerverkäufer-Kritik zurück - prüft rechtliche Schritte

    Für Sie zusammengefasst
    • Ottobock weist Grizzly-Vorwürfe entschieden zurück
    • Konzern prüft rechtliche Schritte gegen Bericht
    • Aktie nach Grizzly-Kritik deutlich im Kurs gefallen
    ROUNDUP - Ottobock weist Leerverkäufer-Kritik zurück - prüft rechtliche Schritte
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock hat die vom als spekulativ geltenden Investor Grizzly erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Das Unternehmen bewertet den Bericht als verleumderisch und in hohem Maße irreführend", teilte Ottobock am Mittwoch in Duderstadt mit. Derzeit prüfe der Konzern rechtliche Schritte, einschließlich einer Meldung an die deutsche Aufsichtsbehörde mit dem Verdacht auf Marktmanipulation.

    Die im SDax der kleineren Unternehmenswerte notierte Aktie legte zuletzt trotz Dividendenabschlag um 0,4 Prozent zu. Die Aktie wurde ohne Dividende mit einem Abschlag von 97 Cent gehandelt. Am Vortag hatte das Papier nach Erscheinen der Grizzly-Kritik deutlich an Wert verloren.

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    "Der Bericht greift Themen auf, die bereits vom Unternehmen offengelegt wurden, über die zuvor berichtet wurde und die sich als falsch erwiesen haben oder die private Angelegenheiten auf Gesellschafterebene betreffen", hieß es in der Stellungnahme vom Prothesenhersteller weiter.

    In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht hatte Grizzly Research unter anderem dem Mehrheitseigentümer Hans Georg Näder eine exzessive Verschuldung vorgeworfen, die ein "Damoklesschwert" über den Minderheitsaktionären darstelle. Zudem kritisierte der Leerverkäufer seiner Ansicht nach aggressive Bilanzierungspraktiken des Unternehmens und behauptete zudem, dass Ottobock 35 Prozent des Nettogewinns in Russland mache.

    Leerverkäufer wie Grizzly wetten auf fallende Kurse, um davon zu profitieren. Ihre Berichte haben in der Vergangenheit wiederholt zu starken Kursbewegungen bei den betroffenen Unternehmen geführt.

    Die Anfang Oktober 2025 an die Börse gegangenen Ottobock-Aktien haben den Anlegern bisher keine Freude gemacht. Zu 66 Euro ausgegeben, kletterten sie zwar zunächst bis auf gut 76 Euro. Von Ende November bis Ende März ging es dann jedoch um 40 Prozent abwärts. Aktionäre der ersten Stunde sitzen auf einem Buchverlust von fast einem Fünftel./mne/tav/jha/

    Ottobock

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    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 18.350 auf Ariva Indikation (20. Mai 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -15,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +21,77 %/+71,59 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die €110 Mio.-Übernahme von Blatchford Norway und deren Folgen für Kurs/Valuation: Diskussion über Finanzierung (starker Cashflow, Rekordumsatz 2025 €1,6 Mrd., bereinigtes EBITDA >€415 Mio., gesunkener Verschuldungsgrad) versus Sorgen über Mittelabfluss; Analysten (UBS, Jefferies) bestätigen Buy mit Kurszielen 74/83 €, Grizzly Research eröffnet Short; Kursrückgang als kurzfristige Reaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Ottobock eingestellt.

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    dpa-AFX
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