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    GeoRedox und Canada Nickel starten ein einzigartiges geologisches Wasserstoffprogramm im Rahmen des Crawford-Nickel-Projekts in Timmins, Ontario

    GeoRedox und Canada Nickel starten ein einzigartiges geologisches Wasserstoffprogramm im Rahmen des Crawford-Nickel-Projekts in Timmins, Ontario
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Highlights:

     

    • Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Crawford-Nickel-Projekt in Timmins, Ontario
    • Kohlenstofffreier Wasserstoff soll durch natürliche chemische Reaktionen in ultramafischem Gestein erzeugt werden
    • Fördert die Vision von Canada Nickel für einen CO₂-freien Industriecluster im Timmins-Nickel-Distrikt

     

    BOSTON, TORONTO – 20. Mai 2026 / IRW-Press / Die GeoRedox Corporation („GeoRedox“) und die Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Absichtserklärung („MOU“) unterzeichnet haben, mit der eine Partnerschaft zur Entwicklung der weltweit ersten stimulierten geologischen Wasserstoffquelle am Standort des Crawford-Nickel-Projekts von Canada Nickel in der Nähe von Timmins, Ontario, ins Leben gerufen wird.

     

    Im Rahmen des Projekts wird die firmeneigene Technologie von GeoRedox zur Erzeugung von CO₂-freiem Wasserstoff aus ultramafischen Gesteinsformationen getestet – derselben geologischen Formation, auf der die mehr als zwanzig Projekte von Canada Nickel im Timmins Nickel District basieren – und stellt einen grundlegenden Schritt hin zu einem CO₂-freien Industriecluster im Nordosten Ontarios dar.

     

    Robert Stoner, Präsident von GeoRedox, sagte: „Wasserstoff wird in der Metallproduktion in großem Umfang eingesetzt, was GeoRedox zu einem natürlichen Partner für die Bergbauindustrie macht. Wir bei Canada Nickel freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem Bergbauunternehmen, das unser Engagement für die Dekarbonisierung der Industrie und den Umweltschutz teilt – ebenso wie unser Gefühl der Dringlichkeit. Crawford bietet uns den idealen realen Rahmen, um unsere Technologie neben einem erstklassigen Bergbaubetrieb zu validieren. Die Möglichkeit, gemeinsam mit Canada Nickel ein Projekt in einer gut entwickelten Industrieregion mit umfangreicher Infrastruktur zu entwickeln, ist wirklich spannend.“

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