[Im Fokus] Deutsche Rohstoff AG: Mehr als eine gut geölte Gewinnmaschine?
Die Deutsche Rohstoff AG ist eine der unbeachtetsten und gleichzeitig attraktivsten Werte auf dem deutschen Kurszettel. Sie identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen vorrangig in Nordamerika, Australien und Europa. Ihr Schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Zusätzlich runden Metalle wie Gold, Kupfer, Wolfram und auch Lithium das Portfolio ab.
Die jüngsten Geschäftszahlen und das Businessupdate werfen dann allerdings doch ein paar Fragezeichen auf - denn die passen so gar nicht zu der absurd niedrigen Börsenbewertung...
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