[Im Fokus] Deutsche Rohstoff AG: Mehr als eine gut geölte Gewinnmaschine? Die Deutsche Rohstoff AG ist eine der unbeachtetsten und gleichzeitig attraktivsten Werte auf dem deutschen Kurszettel. Sie identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen vorrangig in Nordamerika, Australien und Europa. Ihr …



