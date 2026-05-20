DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 23,06EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,00
Kursziel alt: 31,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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