DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 165 auf 160 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund eines sinkenden Verbrauchervertrauens und des für die Jahreszeit untypisches Wetters in Nordeuropa dürfte das zweite Quartal für die Modekette zum Ende hin schwieriger werden, schrieb Adam Cochrane in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 14,72EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 165

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

