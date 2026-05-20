DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 165 auf 160 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund eines sinkenden Verbrauchervertrauens und des für die Jahreszeit untypisches Wetters in Nordeuropa dürfte das zweite Quartal für die Modekette zum Ende hin schwieriger werden, schrieb Adam Cochrane in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 14,72EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 165
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 165
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