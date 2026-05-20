Lowe's Companies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 20.05.2026

Mit einer Performance von -3,73 % musste die Lowe's Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute bei der Lowe's Companies Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lowe’s Companies ist eine der größten US-Baumarktketten mit Fokus auf Heimwerker- und Profi-Kunden. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Haustechnik, Garten, Einbau- und Renovierungsservices. Starke Marktstellung, aber hinter Home Depot. Wichtige Wettbewerber: Home Depot, Menards, Walmart, Amazon. USPs: hohe DIY-/Profi-Expertise, große Flächenmärkte, Omnichannel mit Click-&-Collect.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Lowe's Companies insgesamt ein Minus von -23,34 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lowe's Companies Aktie damit um -6,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lowe's Companies einen Rückgang von -11,78 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Lowe's Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,16 % 1 Monat -15,51 % 3 Monate -23,34 % 1 Jahr -8,96 %

Informationen zur Lowe's Companies Aktie

Stand: 20.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 560 Mio. Lowe's Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,63 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lowe's Companies

Fastenal, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. The Home Depot notiert im Minus, mit -0,19 %. Sherwin-Williams notiert im Plus, mit +0,78 %. Tractor Supply legt um +0,71 % zu

Lowe's Companies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lowe's Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lowe's Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.