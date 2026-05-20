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    Besonders beachtet!

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    Lowe's Companies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lowe's Companies Aktie bisher Verluste von -3,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lowe's Companies Aktie.

    Besonders beachtet! - Lowe's Companies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 20.05.2026

    Lowe’s Companies ist eine der größten US-Baumarktketten mit Fokus auf Heimwerker- und Profi-Kunden. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Haustechnik, Garten, Einbau- und Renovierungsservices. Starke Marktstellung, aber hinter Home Depot. Wichtige Wettbewerber: Home Depot, Menards, Walmart, Amazon. USPs: hohe DIY-/Profi-Expertise, große Flächenmärkte, Omnichannel mit Click-&-Collect.

    Lowe's Companies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.05.2026

    Mit einer Performance von -3,73 % musste die Lowe's Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute bei der Lowe's Companies Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Lowe's Companies insgesamt ein Minus von -23,34 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Lowe's Companies Aktie damit um -6,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lowe's Companies einen Rückgang von -11,78 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Lowe's Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,16 %
    1 Monat -15,51 %
    3 Monate -23,34 %
    1 Jahr -8,96 %
    Stand: 20.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Lowe's Companies Aktie

    Es gibt 560 Mio. Lowe's Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,63 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lowe's Companies

    Fastenal, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. The Home Depot notiert im Minus, mit -0,19 %. Sherwin-Williams notiert im Plus, mit +0,78 %. Tractor Supply legt um +0,71 % zu

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    Ob die Lowe's Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lowe's Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lowe's Companies

    -2,63 %
    -4,83 %
    -15,08 %
    -23,15 %
    -13,48 %
    -0,42 %
    +22,24 %
    +165,89 %
    +1.536,16 %
    ISIN:US5486611073WKN:859545
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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