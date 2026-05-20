Silberpreis
Silber explodiert plus +2,59 % auf 75,63 USD
Silberpreis legt +2,59 % zu und erreicht 75,63 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,51 %
|1 Monat
|-8,39 %
|3 Monate
|-5,71 %
|1 Jahr
|+129,31 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,98288USD. Heute notiert Silber bei 75,63USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.293,11USD wert – ein Zuwachs von +129,31 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber wirkt gemischt und chartorientiert. Technische Aussagen nennen Unterstützungen um ca. 20 USD und Widerstände um 30–35 USD; einige sehen Aufwärtsziele um 30 USD, andere Abwärtsziele bis 15–20 USD. Die letzten 14 Tage waren volatil, mit Hinweisen auf Bruch-/Rücksetzmuster (Ausbruchslevels). Insgesamt bleibt die Richtung unklar; der Fokus liegt auf Leveln statt klaren Signalen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|353,70EUR
|+0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,60EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|254,22EUR
|+0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,50EUR
|+2,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,58EUR
|+0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|608,00EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|370,92EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,12EUR
|+0,22 %
|Long
|1
|0,00
|124,60EUR
|-0,49 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,975EUR
|-0,41 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.