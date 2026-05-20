Silber explodiert plus +2,59 % auf 75,63 USD

+2,59 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,51 % 1 Monat -8,39 % 3 Monate -5,71 % 1 Jahr +129,31 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 75,63. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,98288USD. Heute notiert Silber bei 75,63USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.293,11USD wert – ein Zuwachs von +129,31 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber wirkt gemischt und chartorientiert. Technische Aussagen nennen Unterstützungen um ca. 20 USD und Widerstände um 30–35 USD; einige sehen Aufwärtsziele um 30 USD, andere Abwärtsziele bis 15–20 USD. Die letzten 14 Tage waren volatil, mit Hinweisen auf Bruch-/Rücksetzmuster (Ausbruchslevels). Insgesamt bleibt die Richtung unklar; der Fokus liegt auf Leveln statt klaren Signalen.