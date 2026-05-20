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    Eureka Metals erweitert sein technisches Knowhow durch die Ernennung von Ryan Versloot, P.Geo, zum technischen Berater

    Eureka Metals erweitert sein technisches Knowhow durch die Ernennung von Ryan Versloot, P.Geo, zum technischen Berater
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia (20. Mai 2026) / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Ryan Versloot, P.Geo., zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Durch diese Ernennung werden die technischen Kompetenzen von Eureka im Zuge der Weiterentwicklung seines Explorationsportfolios in Quebec und British Columbia weiter gestärkt.

     

    Herr Versloot ist ein Geologe mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Exploration, die sich über verschiedene Jurisdiktionen und Rohstoffe erstreckt, wobei sein Schwerpunkt auf Grassroots- und Explorationsprojekten in der Anfangsphase liegt. Als Explorationsmanager bei Axiom unterstützt er die Konzeption und Durchführung von sowohl Desktop- als auch feldbasierten Explorationsprogrammen zur Bewertung von Mineralprojekten in ganz Kanada und international, zuletzt mit Schwerpunkt auf Gold-, Titan-, Kupfer-, Uran- sowie Silber-Blei-Zink-Projekten. Herr Versloot war zuvor in den Jahren 2023 und 2024 als technischer Berater im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten im Rahmen des Projekts Tyee tätig, wodurch er sich mit dem Projektgebiet und der regionalen Geologie vertraut gemacht hat. Herr Versloot ist als Professional Geoscientist in British Columbia, Quebec und Nunavut registriert und studierte Geowissenschaften unter anderem an der University of Waterloo und der University of British Columbia.

     

    In seiner Rolle als technischer Berater von Eureka wird Herr Versloot das Unternehmen bei geologischen Bewertungen, der Explorationsplanung, der Identifizierung von Zielgebieten, der Überprüfung technischer Daten und der Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens im gesamten Projektportfolio unterstützen.

     

    „Wir freuen uns, Ryan als technischen Berater bei Eureka Metals willkommen zu heißen“, erklärte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals Corp. „Ryan bringt umfangreiche technische und operative Explorationserfahrung mit verschiedenen Rohstoffen mit, die in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Schwerpunktbereichen des Unternehmens stehen, darunter die Titan- und Polymetall-Exploration. Seine Erfahrung in der Grassroots-Exploration und Projektbewertung wird für uns bei der Weiterentwicklung unserer Projekte in Quebec und British Columbia von großem Wert sein.“

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