UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Greifbare Umsätze aus den Investitionen in generative KI seien bislang vor allem in den Bereichen Suchmaschinen und Cloud zu verzeichnen gewesen, doch die Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Google I/O sei ein klares Zeichen gewesen, dass die KI-Ära die Monetarisierung auch in Googles anderen Geschäftsbereichen ankurbeln könnte, schrieb Stephen Ju in einem Kommentar am Mittwoch./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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