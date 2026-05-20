UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Greifbare Umsätze aus den Investitionen in generative KI seien bislang vor allem in den Bereichen Suchmaschinen und Cloud zu verzeichnen gewesen, doch die Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Google I/O sei ein klares Zeichen gewesen, dass die KI-Ära die Monetarisierung auch in Googles anderen Geschäftsbereichen ankurbeln könnte, schrieb Stephen Ju in einem Kommentar am Mittwoch./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 410,00 $ , was eine Steigerung von +5,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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