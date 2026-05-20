POET Technologies Aktie explodiert - 20.05.2026

Mit einer Performance von +8,51 % konnte die POET Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die POET Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,240€, mit einem Plus von +8,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die POET Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +139,58 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -5,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die POET Technologies um +109,09 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,43 % 1 Monat +89,77 % 3 Monate +139,58 % 1 Jahr +169,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 20.05.2026, 13:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Volatilität und Bewertung von POET: heftiger Kursrückgang (bis ~50% vom nachbörslichen Hoch), Spekulationen zu anstehenden News (Asien-Produktion, großer Auftrag ~400 Mio USD, mögliche Nvidia-Verbindung) und bevorstehende Finanzzahlen; hohe Options-Implied-Volatility, hohes Handelsvolumen, aktive Shorts und ETF-Effekte beschleunigen Ausschläge; Sammelklagen und offene CFO-Position als Bewertungs-/Risikoaspekte; Erwartungen an technische Gegenbewegung/Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

New York, New York--(Newsfile Corp. - May 19, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) between April 1, 2026 and 08:57 AM ET on April 27, 2026, …

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.