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    ETF-Rendite-Raketen

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    Diese 2 Aktien-ETFs stellen 2026 alles in den Schatten

    Fast 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Zwei Themen-ETFs liefern 2026 bislang Renditen, die viele Einzelaktien alt aussehen lassen. So viel sei verraten: Totgesagte leben offenbar länger. Die Hintergründe.

    ETF-Rendite-Raketen - Diese 2 Aktien-ETFs stellen 2026 alles in den Schatten
    Foto: OpenAI

    Wer 2026 nach den stärksten Trends bei Aktien-ETFs sucht, landet bei zwei Themen, die derzeit eine eigene Liga bilden: Wasserstoff und Südkorea.

    Zwar gilt Wasserstoff im Automobilsektor als tot, da das Wasserstoffauto dem Batterieauto unterlegen ist, doch in vielen Bereichen der Industrie, beispielsweise in der Chemie-, Stahl- und Zementindustrie, sowie als Speichertechnologie scheint Wasserstoff eine Zukunft zu haben.

    Tatsächlich ist der Solactive Global Hydrogen Index laut Daten von justETF bislang der Aktienindex mit der höchsten Rendite im Jahr 2026. Der ETF auf diesen Wasserstoff-Index, der Global X Hydrogen UCITS ETF USD Accumulating, liegen im Jahr 2026 bereits 98,90 Prozent im Plus (Stand: 20.05.2026, 13:34 Uhr MESZ). Allein im vergangenen Monat ging es um 27,85 Prozent nach oben und auf Sicht von drei Monaten beträgt der Zuwachs sogar 63,91 Prozent. Noch spektakulärer wirkt der Blick auf ein Jahr: 252 Prozent Rendite. 

    Global X Hydrogen UCITS ETF

    +7,36 %
    +7,92 %
    +47,58 %
    +106,33 %
    +335,60 %
    +80,04 %
    +12,84 %
    ISIN:IE0002RPS3K2WKN:A3E40P
    Global X Hydrogen UCITS ETF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Knapp dahinter folgt der MSCI Korea 20/35 Index. ETFs mit Fokus auf südkoreanische Aktien kommen 2026 auf ein Plus von 82,24 Prozent. In den vergangenen vier Wochen legte der Index um 19,42 Prozent zu, über drei Monate stehen 28,45 Prozent zu Buche. Auf Jahressicht beträgt der Anstieg beeindruckende 200,69 Prozent. Anleger können hier aus vier ETFs wählen.

    Damit zeigen ausgerechnet zwei sehr unterschiedliche Märkte die stärkste Dynamik: ein hochspekulativer Zukunftssektor und ein ganzer Aktienmarkt aus Asien. Wer 2026 nur auf klassische Welt-ETFs geschaut hat, hat diese Rendite-Explosion bislang verpasst.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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